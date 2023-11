ARK: Survival Ascended è ora accessibile a quasi tutti i giocatori, ad eccezione di quelli su PlayStation. La versione PS5 è ancora una sfida: Ark: Survival Ascended

Studio Wildcard ha avuto un lancio molto strano ARK: Aumento della sopravvivenza . Dopo aver confuso gli utenti annunciando questa nuova versione dell’ARK originale e rilasciandola prima su PC, i suoi sviluppatori hanno iniziato a lavorare per finalizzare le versioni di ARK. Xbox e PlayStation. Anche se lo studio è corretto Segnalato ritardo dell’ultimo minuto E ora possiamo confermare che l’avventura è tra dinosauri Disponibile per gli utenti della serie Xbox. Tuttavia, non possiamo dire lo stesso per coloro che amano le sessioni di gioco PS5.

In Condividi di (ex Twitter) conferma ancora una volta il lancio della versione Xbox Series ieri, 21 novembre, e Studio Wildcard ha anche condiviso ulteriori informazioni sulla versione PlayStation. “Continuiamo a lavorare a stretto contatto con Sony Certificato PlayStation 5 Da ARK: Survival Rise. Sebbene puntassimo al lancio alla fine di novembre, l’abbiamo trovato oggi Alcuni problemi richiederanno tempo aggiuntivo“.

“Ora stimiamo la data di rilascio della versione PS5 Inizio dicembre. Lavoriamo duramente per offrirti la migliore esperienza Piattaforma incrociata Possibile, apprezziamo la tua pazienza e comprensione. Continueremo a fornire aggiornamenti sul lancio su PlayStation mentre andiamo avanti.” Pertanto, dovremmo tenere d’occhio i social network di Studio Wildcard per la data finale del rilascio su PS5.

La versione PS5 aggiunge un nuovo ritardo

Questa non è la prima volta che viene segnalato un ritardo in ARK: Survival Ascended nella versione PS5. In effetti, sapevamo che il titolo sarebbe rimasto Arriverà prima di Xbox invece che di PlayStation , nonostante il fatto che i creatori si stessero preparando per una première simultanea su entrambi i dispositivi. In ogni caso, sembra che non passerà molto tempo prima che il team porti la sua esperienza tra i dinosauri agli utenti Sony, quindi non stiamo parlando di un grosso ritardo.

