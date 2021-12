Armada de Colombia offre un nuovo spazio di intrattenimento nella città di Chengue, Sucre

Questo progetto è stato reso possibile dal coordinamento degli sforzi tra la Marina colombiana, la Riserva Navale e l’Ufficio del Sindaco di Ovegas.

Felice ragazzi e ragazze dalla città chengwe, Area rurale di un comune pecora – sucre, Hanno un nuovo spazio ricreativo dove possono condividere con le loro famiglie e utilizzare il loro tempo libero in modo più sicuro.

è nuovo stadio che sono stati installati lunedì da personale della marina colombiana, funzionari della riserva marina di Sucre e funzionari dell’ufficio municipale di Ovegas.

Fin dalle prime ore, il 1° Reggimento Marine Combat Logistics Patrol è partito da Corozal, Sucre, per il villaggio di Montemarian per trasportare personale e materiali per l’installazione di questo nuovo spazio.

Dopo più di due ore di viaggio, i marines del 14th Marines, accompagnati dalla comunità, hanno smantellato uno stadio che era in cattive condizioni e non sicuro per il palazzo.

A poco a poco, hanno assemblato il nuovo giardino, che è diventato uno spazio per la ricreazione e l’uso del tempo libero per i bambini che vivono in questa zona altamente violenta, ma oggi grazie al lavoro degli uomini che proteggono Azul de la Bandera è un luogo tranquillo , dove operiamo, oltre a fornire condizioni di sicurezza, in modo chiaro per contribuire al suo sviluppo sociale ed economico.

La Marina colombiana continuerà a coordinare gli sforzi con organizzazioni pubbliche, private e senza scopo di lucro che consentano loro di contribuire a migliorare la qualità della vita dei residenti della sottoregione di Montes de Maria.

Fonte: Stampa – Marina colombiana