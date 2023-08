Armored Core 6 è uno dei più grandi successi su Steam dopo Elden Ring

Sesta Base Corazzata: Fuoco Rubicone È l’ultimo gioiello di From Software, un gioco che esemplifica il livello di qualità di cui hanno goduto i titoli dell’azienda giapponese negli ultimi tempi. E dopo quasi tre decenni di produzione di videogiochi, questo è stato il risultato di questo fenomeno anime Quando lo sviluppatore conquistò il mondo, ma prima ci furono molti anni e titoli tra cui la saga Armored Core, nata nel 1997 e che si concluse con questo sesto capitolo confermando il fantastico stato della forma. dal software.

Armored Core 6, un nuovo gioiello del software

Il sesto capitolo della saga dei mecha è diventato il secondo gioco di maggior successo di Software al momento della sua uscita su Steam, superato solo da Elden Ring. Numeri dell’impattoraggiungendo un picco di 150.959 giocatori, diventando così la quarta più grande uscita dell’anno su Steam. Dov’è il limite del software? Con titoli come Sekiro e il sesto capitolo di Armored Core, ha dimostrato di poter eccellere in qualunque stile l’azienda giapponese intenda adottare.

Anello Elden – 953 mila

Nucleo corazzato 6 – 150K

Anime oscure 3 – 129k

Cicerone – 125 mila

Nell’analisi condotta, è stato confermato che “Armored Core 6: Fires of Rubicon mostra ancora una volta che From Software è ancora eccezionale. Aspettatevi uno studio condotto da Hidetaka Miyazaki sul sesto capitolo che elimini le limitazioni tecniche apparse negli studi precedenti e mette in azione tutto ciò che è stato imparato negli ultimi dieci anni. Questa non è solo una grande uscita per i fan, ma anche una grande opportunità per scoprire un’epopea che mostra la sfida e la visione creativa del team che ci ha portato capolavori come Elden Ring e Dark Anime.