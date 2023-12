Armored Core VI: Fires of Rubicon riceve partite competitive, nuove mappe e più opzioni multiplayer

FromSoftware annuncia una nuova patch per Armored Core 6, che sarà disponibile domani (19 dicembre) con grandi novità per il multiplayer online.

Quest’anno non avevamo FromSoftware Spirits, ma non era necessario. Lo studio, guidato da Hidetaka Miyazaki, è tornato al suo protagonista, Armored Core, con il sesto capitolo Ha vinto il premio GOTY per il miglior gioco d’azione del 2023.

È un buon esempio per misurare la qualità di Armored Core VI: Fires of Rubicon, un titolo eccellente che ha rivitalizzato la saga dei mecha. Puoi giocarci su PlayStation, Xbox e PC.

La sua principale attrattiva risiede nella modalità per giocatore singolo, con una modalità campagna avvincente, che ti incoraggia a rigiocare le missioni per ottenere risultati migliori.

Seguendo il metodo Elden Ring, Sesta armatura base: fuoco del Rubicone Dispone anche di una modalità PvP multiplayer, che presto riceverà numerosi miglioramenti gratuiti.

su di lui Patch 1.05Quale In arrivo domani (19 dicembre) Per tutte le versioni del gioco. Mentre aspettiamo di scoprire il feedback completo, sappiamo già quali novità importanti arriveranno con questo aggiornamento.

Novità in arrivo su Armored Core 6 PvP

Non conosciamo ancora le note complete sulla patch, ma conosciamo le novità più importanti incluse in questo aggiornamento. Vi abbiamo già detto che il multiplayer sarà più completo.

Per iniziare, offre Armored Core VI Partite di qualificazione online. O cos’è lo stesso, Giochi competitivi. Ciò farà sì che i migliori giocatori si dividano nell’arena, questa volta per una ragione che va oltre la gioia della distruzione.

IL Segnalibri online (ordine) Rifletterà le vittorie e le sconfitte di questi giochi PvP, garantendo che le performance continuino anche questo Natale.

Per consentire ai giocatori di aggiornare i propri mech secondo necessità, la nuova patch offre di più Opzioni di personalizzazione (parti AC)che non è stato ancora dettagliato.

E se ciò non bastasse, aggiunge una nuova patch Più mappe e schede di personalizzazione. Forza, il multiplayer di Armored Core VI si prepara a una grande rivoluzione. E tutto sarà gratuito al 100%.

Nel frattempo, non è noto se il gioco riceverà DLC o un’espansione. In caso contrario, sarà il primo gioco moderno di Armored Core a non avere un’edizione ampliata o una ripubblicazione con nuovi contenuti.

Armored Core VI: Fires of Rubicon è disponibile su PS5, PS4, serie Xbox. Proveniente da Di software Il DLC sarà Elden Ring, Shadow of the Erdtree, che potrebbe arrivare nel febbraio 2024 per celebrare il secondo anniversario di Soulslike.