Arresto di Google Stadia: la società inizierà a rimborsare gli acquisti di hardware effettuati nel Google Store | videogiochi | Spagna | Messico | USA | tecnologia

Google ha dichiarato che inizierà a rimborsare gli acquisti di hardware per la piattaforma di gioco in streaming stadio È nel Google Store da giovedì, notificando ogni utente via email.

La piattaforma, che a settembre ha annunciato la chiusura del suo servizio di videogiochi su cloud, lo ha già fatto Abbiamo iniziato a elaborare i rimborsi per tutti gli acquisti di software, giochi, componenti aggiuntivi e quote di abbonamento effettuati tramite lo store Stadia all’inizio di questo mese. Tuttavia, ora inizierà a restituire gli acquisti effettuati tramite il Google Store.

In questo senso, Google ha iniziato a rimborsare gli acquisti di hardware Stadia effettuati dagli utenti Google Storeche include i pacchetti correlati Pacchetti telecomando, Founders Edition, Premiere Edition e Google TV.

Pertanto, la società ha chiarito che elaborerà i resi automaticamente e Avviserà e invierà l’importo del rimborso a ciascun utente tramite un’e-mail. Per quanto riguarda il metodo di ricezione del denaro, Google ha indicato che verrà effettuato con la stessa opzione attraverso la quale è stato effettuato il pagamento.

però, Google conferma che l’abbonamento a Stadia Pro non verrà rimborsato. Questo perché la società non rimborserà le commissioni pagate prima del 29 settembre, giorno in cui il servizio di streaming di giochi è stato chiuso. Rimborseranno coloro che hanno effettuato il pagamento lo stesso giorno, il 29 settembre o una data successiva.

anche, La società prevede di aver generato tutti o la maggior parte dei rendimenti entro il 18 gennaiola data in cui la piattaforma sarà definitivamente chiusa.