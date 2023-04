Arriva con il suo ransomware sui computer Mac

LockBit funziona come ransomware-as-a-service (RaaS) ed è associato all’omonimo gruppo di criminali informatici. Secondo Kaspersky, i suoi membri sembrano “evitare intenzionalmente di attaccare i sistemi interni della Russia”.

Il gruppo di criminali informatici LockBit ha creato una copia del popolare ransomware per Crittografia per i computer Mac di Apple, che è una novità nel suo sviluppo finora limitata a Microosft e Linux.

LockBit è un tipo di malware progettato per crittografare il computer che infetta, solitamente Microsoft o Linux, impedendo l’accesso ai suoi dati, oltre a interrompere le operazioni di un’azienda o organizzazione, finora i suoi principali obiettivi. Per rilasciarlo, chiedi un pagamento.

LockBit opera come ransomware-as-a-service (RaaS) ed è associato all’omonimo gruppo di criminali informatici. Secondo Kaspersky, i suoi membri sembrano “evitare intenzionalmente di attaccare i sistemi locali della Russia o di qualsiasi altro paese della CSI”.che a volte ha portato a credere che si tratti di un gruppo di origine russa o legato al governo russo.

Le notizie su questo gruppo sono state fornite dai ricercatori di MalwareHunter, che hanno identificato quella che considerano la “prima versione di LockBit” destinata a un dispositivo Apple.

Un campione del ransomware che hanno analizzato È stato progettato per un computer macOS con un chip Apple Silicon (M1), come condiviso su Twitter. Nello specifico, appare come “locker_Apple_M1_64”.

Nella spiegazione che hanno fornito, hanno indicato che era incluso in un pacco datato 20 marzo. Con il contributo di VX-Underground, possono rilasciarlo al pubblico nel novembre 2022.

All’inizio dell’anno, il gruppo LockBit si è scusato dopo che è stato rivelato che il suo ransomware aveva attaccato e crittografato i sistemi di un ospedale pediatrico. sostenendo che era opera del partner che aveva infranto le loro regole.