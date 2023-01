Arriva Global Game Jam 2023, il più grande spazio di creazione di videogiochi al mondo

Spettacolo gigante agile Sarà presente al prossimo Global Game Jam (GGJ). Azienda argentina che si sta sviluppando video gioco Si unisce nuovamente come uno degli sponsor dell’evento, accompagna varie sedi in Argentina, America Latina e Spagna nell’organizzazione e promuove la partecipazione di questo corso.

il Marmellata Globale È un evento che cerca di formare le persone interessate in modo che possano creare i propri eventi video gioco. Nelle precedenti edizioni c’era video gioco che sono diventati popolari in tutto il mondo, come Surgeon Simulator del 2013, Keep Talking & Nobody Explodes del 2014, tra gli altri.

La prima apparizione di questo evento è stata nel 2009, da parte della International Developers Association video gioco (IGDA). A partire dal 2013, è guidato da Global Game Jam, Inc. È un’organizzazione senza scopo di lucro con sede in California. Nel 2022, GGJ si terrà in 100 paesi, con 33.000 partecipanti registrati e un totale di 5.860 giochi creati.

Foto: FreePik

L’evento di quest’anno si svolgerà dal 30 gennaio al 5 febbraio e riunirà sviluppatori e parti interessate da tutto il mondo. giocatorecon l’obiettivo di crearne uno nuovo video gioco Basato su un tema che sarà rivelato all’inizio del Game Jam. In questo modo, nei giorni in cui si svolge questo ciclo creativo, migliaia di persone si incontrano in luoghi diversi di ogni paese per vivere un’esperienza unica.

“Per noi è un vero onore far parte di nuovo di Global Game Jam. Lukas Wall, COO di Global Game Jam, afferma: Spettacolo gigante agile.

In Argentina ci sono sedi legali in tutto il paese e ogni festa di laurea è guidata da mentori e professionisti che guideranno i partecipanti durante tutto il processo creativo. Nimble Giant sarà lo sponsor delle sedi di Buenos Aires, Salta, Cordoba e Mendoza.

Oltre ai giorni della creazione video giocoCi saranno specialisti che terranno discorsi su questioni tecniche relative alla produzione, programmazione e sviluppo video gioco legate alle dinamiche di quelle giornate lavorative.

Pertanto, Nimble Giant continua a scommettere sullo sviluppo del settore. L’azienda argentina capisce che per continuare a crescere, creare talenti e offrire opportunità deve essere una priorità.