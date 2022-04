Arriva in Spagna il robot di pulizia Yeedi Vac 2 Pro con tecnologia di rilevamento oggetti 3D. L’abbiamo provato

I robot intelligenti, in grado di pulire autonomamente le nostre case, sono entrati da tempo nelle nostre vite per farci guadagnare tempo libero e qualità della vita. Ora, all’interno di una nuova generazione di questi piccoli dispositivi che ci aiuta a semplificarci la vita, è arrivato in Spagna Yeedi Vac 2 Pro scopa e mocio robotico.

Robot di pulizia intelligente leader di mercato Utilizza la tecnologia 3D per evitare gli ostacoli Possiamo gestirlo da L’app per Android è molto intuitiva. E a Decoesfera, l’abbiamo testato prima del lancio in modo da poterti dire cosa ne pensiamo.

Com’è Yeddi Vac 2 Pro

Il design di Yeedi Vac 2 Pro è Rotondo e compressoAttraente finitura bianca, alcuni Misura 350 mm. Il suo diametro è di 77 mm. di spessore (La sua altezza impedisce che si pulisca sotto la maggior parte dei divani. In effetti, sui nostri divani non si adatta a pochi millimetri.)

Nella parte superiore del robot troviamo un pulsante per attivare o disattivare la pulizia, oltre a una telecamera per il sistema di navigazione visiva SLAM che alza lo sguardo Scansiona la superficie per creare una mappa di casa.

Se solleviamo il coperchio che copre la parte superiore, troveremo un pulsante per accendere e spegnere il robot, un pulsante di reset/registrazione Wi-Fi e un adesivo con un codice QR per scaricare l’applicazione che ci permetterà di collegare il dispositivo al nostro cellulare per poterlo indirizzare. In quest’area vediamo anche depositi di polvere e una spazzola per la pulizia.

Nella parte anteriore, c’è un paraurti che rileva gli oggetti per contatto ed è completato da un rilevatore 3D per una maggiore precisione nella ricerca di piccoli oggetti, consentendo di evitarli. Questo rilevatore riduce notevolmente i colpi ai mobili, o anche contro alcune delle bottiglie che abbiamo per terra in ingresso, che hanno resistito al passaggio del robot senza mai cadere a terra.

Da un lato troviamo anche una griglia attraverso la quale il dispositivo espelle l’aria inalata una volta purificata. E nella zona posteriore c’è la parte che viene fornita di serie per la modalità spazzamento e, se lo si desidera, viene sostituita da uno scrubber oscillante.

Per quanto riguarda l’unità di pulizia, che comprende a Attacco per mocio in velcro (lavabile), e un deposito di 180 ml. Con dosatore per inumidire il mocio e il pavimento quando dobbiamo strofinare.

Il robot ha anche un rilevatore di moquette (dall’app mobile è possibile attivare un’opzione per aumentare l’aspirazione quando rileva che si trova in una zona con moquette) e persino 6 sensori di dislivello Cadi sul bordo del robot per evitare che cada da alcune scale.

Come funziona: installazione e avvio del processo

Da quanto abbiamo potuto verificare in queste settimane che abbiamo testato lo Yeedi Vac Pro, È facile e intuitivo da usare. La prima cosa da fare è scarica l’app Yeedi da Google Store. Puoi cercarlo in negozio, oppure scaricarlo direttamente utilizzando il codice QR che compare su un adesivo situato in alto.

Per effettuare la configurazione è necessario disporre di una connessione Wi-Fi a 2,4 GHz o 2,4/5 GHz. Dopo aver scelto la lingua, devi cliccare su “+” per aggiungere il bot. Quindi l’app ci chiede la rete Wi-Fi e la password. Se fallisce, puoi connetterti al Wi-Fi Yeedi del robot per stabilire la connessione.

Per configurarlo, devi solo seguire le istruzioni, che ci porteranno ad esso Associa il robot al telefono cellulare utilizzando il codice QR Creato da un telefono cellulare, deve essere posizionato sulla fotocamera situata nella parte superiore del robot. Una volta accoppiato, e per poter controllare il bot dal cellulare, Yeedi deve prima pulire l’intera casa in modo che possa creare la mappa.

Questo primo round sarà leggermente più lento del consecutivo, poiché la mappatura richiede più tempo. E dall’applicazione stessa, possiamo rinominare le stanze, il che è molto utile Personalizza le modalità di pulizia. Come accennato in precedenza, l’app è molto semplice e intuitiva. Nella prima schermata possiamo selezionare la procedura di pulizia automatica, oppure accedere a tutte le opzioni del bot.

Se arriviamo a questa opzione, in basso troviamo tre schede che dovrebbero essere evidenziate: Area, auto e su misura. L’opzione dell’area ci consente di scegliere una o più stanze in cui vogliamo pulire. La seconda, automatica, per la pulizia completa. E l’ultimo, dedicato, per istruire il bot a fare una rapida pulizia. Grazie a queste opzioni è possibile, ad esempio, determinare la sequenza delle pulizie, dalla camera da letto, al soggiorno, o alla cucina, per evitare contaminazioni incrociate.

Se scendiamo nella stessa schermata, troveremo altre opzioni come chiedere al robot di tornare alla base di ricarica, potenza di aspirazione (Ci sono quattro livelli di potenza), il livello del flusso d’acqua per il processo di lavaggio o diverse impostazioni di pulizia. C’è anche un’opzione Non disturbare in determinati orari (Può essere programmato per non pulire mai entro un certo periodo di tempo) o auto-sgonfiarsi.

L’app ci permette anche di vedere da vicino Dov’è il robot che pulisce a casa in tempo realeanche se ne siamo fuori (il robot lascia una traccia blu sulla mappa virtuale).

L’unica cosa che ha attirato la nostra attenzione è stata la velocità con cui si è mosso. Quando si avvicina alle cose, rallenta, ma naturalmente, Il robot si muove velocementeesegue anche piccole corse in cui la sua velocità di colpo aumenta.

Al termine della pulizia, il robot torna automaticamente alla stazione di ricarica. E se la batteria si esaurisce durante il processo di pulizia (l’app ti mostra in ogni momento la percentuale di carica), il robot torna alla stazione, si carica e continua a pulire una volta terminata la ricarica.

sistema di lavaggio

Se lavato è ideale per la manutenzione e la lucentezza. A differenza di altri robot e aspirapolvere che abbiamo testato, in questo caso Yeedi funziona Possibilità di programmarlo per impedire al robot di bypassare il tappeto.

Un vantaggio, perché in altri modelli, anche sollevando il panno per la pulizia, lascia spesso tracce d’acqua. La parte negativa del sistema di sfregamento è che il robot, a causa della sua formanon può strofinare gli angoliÈ necessario continuare a tirare la scopa di tanto in tanto.

stazione di scarico

Insieme a Yeddi Vac 2, opzionale stazione di scarico Ti farà dimenticare di svuotare la pattumiera che il robot tiene dentro da settimane. Questa stazione contiene un file Cabina di raccolta polvere robot Grazie al sacchetto usa e getta da 2,5L che dura circa un mese.

vedemmo

Dopo diverse settimane di utilizzo, la verità è che siamo a casa soddisfatti di questo robot. I pavimenti sono più puliti che mai, puoi programmare la pulizia per pulire i giorni e gli orari in cui saluti. Accanto al, Il robot raggiunge angoli che altri robot che abbiamo in casa non potrebbero raggiungere.

A questo punto, l’azione della spazzola laterale è evidente e la tecnologia 3D è molto utile quando si tratta di questo Trova le cose sulla tua strada da evitare. Questo ci aiuta a non dover raccogliere le cose che ci ostacolano prima che il robot inizi ad aspirare. Inoltre non abbiamo avuto problemi con i bui.

Inoltre, contiene un file Forte capacità di aspirazione. Questo diventa evidente quando si apre il serbatoio, vedendo quanta polvere e sporco intrappola grazie alla sua grande capacità di aspirazione, con 3000 Pa, e Potenza superiore a quella di molti aspirapolvere.

Il Rullo inferiore con molle Aiuta anche a mantenere puliti i pavimenti, aumentando la pressione sul pavimento e permettendoci di girarci e pulire i bordi del tappeto (altri robot ci fanno appendere alcuni bordi). Inoltre, contiene un file Indipendenza davvero sorprendente. Il fatto che se la batteria si esaurisce, puoi ricaricarla e, ancora, tornare a qualsiasi attività stavi facendo, aiuta anche a mantenerla funzionante.

Sul lato negativo, pensiamo che il sistema di lavaggio funzioni bene per mantenere i pavimenti, purché siano abbastanza puliti. Se il pavimento è completamente sporco, Il mocio si sporca velocemente, riduce la sua capacità di pulire. La cosa buona è che il mocio è facile da cambiare e può essere lavato.

Ma in generale, questo è un piccolo inconveniente rispetto al resto delle caratteristiche positive di questo robot per la pulizia intelligente.

Robot aspirapolvere e lavapavimenti Yeedi Vac 2 Pro. prezzo su amazon, 449,99 €prezzo su eBay, 429 euro.

Questo prodotto è stato rilasciato per il test da Yeedi. Hai maggiori informazioni su Yeedi Vac 2 Pro sul sito ufficiale di la mia mano.

