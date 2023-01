Arte Moreno manterrà la proprietà dei Los Angeles Angels dopo aver esplorato la vendita

Il proprietario dei Los Angeles Angels, Arte Moreno, ha annunciato lunedì che intende continuare a supervisionare il franchise per il prossimo futuro, nonostante abbia esplorato la possibilità di una vendita cinque mesi fa.

E Moreno, 76 anni, ha scritto in un comunicato che con l’inizio del discorso sulla cessione della squadra, “ha cominciato a prendere forma, ci siamo resi conto che i nostri cuori rimangono con gli angeli e non siamo pronti ad abbandonare i tifosi, i giocatori e il nostro staff .”

Moreno ha acquistato gli Angels da The Walt Disney Company per 183,5 milioni di dollari nel 2003, un anno dopo il primo e unico ruolo da protagonista nella storia del franchise, e si prevede che una vendita 20 anni dopo costerà circa 2,5 miliardi di dollari.

Si diceva che il proprietario dei Golden State Warriors Joe Lacob e il proprietario del Los Angeles Times Patrick Soon-Shiong fossero tra le persone coinvolte, con la vendita prevista prima del giorno di apertura nel 2023.

In una dichiarazione, il commissario della MLB Rob Manfred ha scritto: “Nonostante il forte interesse dell’acquirente per gli Angels, l’amore di Arte Moreno per il gioco è la cosa più importante per lui. Sono molto felice che la famiglia Moreno abbia deciso di continuare a possedere la squadra. “