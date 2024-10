Arte o spazzatura? Un impiegato di un museo olandese getta accidentalmente delle opere d’arte nella spazzatura

Un museo olandese ha recuperato una delle sue opere d’arte, che simula due lattine di birra vuote, dopo che un dipendente l’ha gettata accidentalmente nella spazzatura. L’arte di un uomo è la spazzatura di un altro, giusto?

“Questo è tutto sciupare“Ci hai mai pensato guardando un’opera d’arte? Arte moderna? Ebbene, lo fa un impiegato di un museo olandese. Non era un apprezzamento artistico, intendiamoci. Semplicemente il lavoratore Pensava che le opere d’arte fossero solo spazzatura.

In realtà, Museo delle Arti Minori (Lam) da Lisse (Paesi Bassi) ha trovato un’opera simile a Qualche lattina di birra vuota Nella spazzatura dopo che un tecnico dell’ascensore ha scambiato i bidoni “meticolosamente dipinti a mano” per spazzatura.

Le due lattine di birra dipinte sono state realizzate dall’artista francese Alexandre Lafitte Nel decennio del 1980è stato esposto in un ascensore di vetro della LAM quando un dipendente ha pensato che fosse stato lasciato lì da visitatori pigri e indecenti. Non sapevo che mi ero appena sbarazzato di un’opera intitolata “Tutti i bei momenti che abbiamo passato insieme.”(All the Good Times We Had Together), che “ci è voluto molto per creare “tempo e fatica”secondo il museo.

Secondo il sito web dell’artista, questi dipinti sono “A Saluti alle strade di Bruxelles, Studi di artisti, appartamenti di amici, feste, inaugurazioni di mostre in gallerie e spazi gestiti da artisti, quella cosa comune e familiare che unisce persone e amici.

Quando commissario Elissa van den Berg lo ha capito Mancava il lavoro È iniziata una perquisizione e sono state ritrovate le lattine In un sacco della spazzatura Appena in tempo i sacchi erano pronti per essere smaltiti.

Lattine Si sono puliti E si sono sistemati All’ingresso del museo “Per dare loro il loro momento sotto i riflettori”, ha spiegato Elissa van den Berg all’AFP. Il museo ha sottolineato che:Non esiste malafedenei confronti del tecnico, affermando che “stava semplicemente svolgendo il suo lavoro in buona fede”. Sitsky van Zanten, direttore della LAM, ha affermato che l’incidente “in qualche modo…”. Una testimonianza dell’efficacia dell’arte di Alexandre Lafitte“.

“Il tema del nostro gruppo è Cibo e consumiHa aggiunto Van Zanten. “La nostra arte incoraggia i visitatori a vedere le cose ogni giorno Sotto una nuova luce. Esponendo le opere d’arte in luoghi inaspettati, Miglioriamo questa esperienza E ci stiamo provando una sorpresa Al visitatore in ogni momento.” Missione compiuta. Lattine di birra salvate dalla spazzatura.