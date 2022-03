Arte, salute e imprenditorialità sono gli assi di programmazione del nuovo spazio giovanile Ibercaja

Aiuta i giovani a scoprire la loro vera carriera professionale e a migliorare la loro occupabilità Attraverso servizi e attività, per lo più in collaborazione con entità diverse, è l’obiettivo principale di Spazio della Gioventù IbercajaVia Fernando El Cattolico a Saragozza.

Arte e cultura, salute e benessere, competenze professionali e abilità di vita sono le tre Gli assi su cui ruotano le attività del centroChe ha appena riaperto i battenti dopo una riconfigurazione completa della sua struttura, immagini e contenuti.

programmazione, Multidisciplinare e gioventù-orientedSi compone di vari corsi e programmi, tra cui conferenze, workshop, corsi e la maggior parte dei quali sono gratuiti. Egli è stato il primo a passare attraverso la sua struttura di questa settimana Il rapper Kase.O e l’artista di fumetti Jose Antonio Bernal, che ha tenuto due incontri con il pubblico.

Teatro e creatività letteraria

Uno dei principali impegni del Espacio Joven Ibercaja in questa nuova fase è la creatività teatrale e letteraria. I lanci del centro Programma Isina Giovani (28-27 marzo giugno), un progetto educativo dedicato alle rappresentazioni artistiche e la creatività dei giovani, guidati da Laura Contreras ed Evan Ramos fabbrica effimera. Lo spettacolo sta andando avanti 21 marzo, 18:30.

Questo mese il corso avrà inizio troppo Laboratorio di giovani romanzieri (dal 25 marzo all’8 luglio) con la squadra didattica di Windcatcher, il cui spettacolo è 18 marzo alle 18:00. Inoltre, offre laboratori di creativitàLaboratori per la creatività letteraria individuale e indipendente, di sperimentare e confrontarsi con il mondo, con nuove abilità e competenze. Il primo è 22 Marzo con l’indirizzo Laboratorio di ricordi, sogni e desideridi Lucia Petarch, Annabelle Polgarin e altri Air Stacks.





Imprenditorialità e gestione dello stress

L’imprenditorialità è una delle protagoniste del programma Espacio Joven Ibercaja. Dal 14 marzo al 14 giugno, è stato Il ciclo pionieristico del DNAE il Ciclo di conferenze seminariali Saragozza Dove i giovani imprenditori condivideranno le loro esperienze nello sviluppo della loro progetto imprenditoriale. Conferenze sono in corso questo mese “L’arte della creatività Sulla base Sogni” (14 marzo), da Lewis Martin, CEO della Inventors Academy, e Social networking e la generazione di contenuti (29 marzo), tenuto da Alberto Oliván, ingegnere di design industriale e CEO di Hunteet.

Nel dipartimento sanitario, dal 2 aprile all’8 giugno, corso “studente vivace. Gestisci la tua energia per risultati straordinari, Scritto da Virginia Gasion, Master in Mindfulness. Le prime due sessioni, i giorni 16 e 23 marzodedicato a “Stress, come fai in modo che le cose belle ti succedano.”





Più attività

Oltre a queste attività, lo Spazio Giovani di Ibercaja ospiterà altre proposte nel marzo di quest’anno che si svolgeranno a Nuova Agorà Spaziale Dal centro con una capienza di 75 persone. Così, il 17 marzo Unfolds parlare Metaverse: un mondo di opportunità di carriera per i giovaniScritto da Pedro Lozano de Imascono e 18 marzo Visualizza il libro “Fake News: A Guide to Surviving Hoax”delle giornaliste Carla Pena e Christina Martin.

Le proposte sono completati con i maestri Come fare film in semplici progetti audiovisivi e lavorare con artisti ben notiIl 24 marzo Con il giovane regista Oli Moreno e convegni Fantascienza e fantasia come mezzi di conoscenzaIl 30 marzoE il “NFT e Blockchain per la creatività e l’arte digitale”Il 5 aprile.

Inoltre, la riapertura di Espacio Joven Ibercaja prevede una mostra “Grafico, Da artista contemporaneo Juan Zamora, che propone due workshop come un complemento per lo spettacolo. Il primo è Musica e Sostenibilità. Melodie dallo studio della naturai giorni 15 e 17 marzo Dalle 18:00 alle 20:00, Ecoarte (Ecologia e Arte). Che cos’è e qual è il suo scopo. Forme di creatività sostenibile”, il 5 e 7 aprile, in contemporanea.





nuovi spazi

Per quanto riguarda le strutture del Fundación Ibercaja Centro, le due innovazioni principali sono magia Spazio e il studio di registrazione. Nel primo di essi, in collaborazione con UT-HUBè l’unico Centro di formazione ufficiale “Unreal Primo Ministro” in Spagna E uno dei tre al mondo. In esso, i giovani potranno scoprire nuove carriere nel campo della tecnologia fotografica e dei social network, attraverso esperienze come “ Immergiti nel mondo della realtà virtuale.“o “Crea il tuo video sulla luna” o “Sii il miglior giocatore su Twitch”.

Riapertura del nuovo Spazio Giovani Ibercaja con lo slogan “Scopri, Connetti e Divertiti”

Per quanto riguarda lo studio di registrazione, in collaborazione con Feste di Saragozzalo farai Ad accompagnare i giovani musicisti e band All’inizio della loro carriera musicale, forniscono coaching durante la registrazione delle loro canzoni, nonché accompagnamento musicale nel processo creativo, nella gestione, nel marketing e nei social network.

Oltre a l’Agorà, lo studio di registrazione e spazio magico, Espacio Joven Ibercaja dispone di un salotto spazio aperto e nuovi muro della comunitàUn murale dipinto da artisti locali attraverso Varie chiamate durante tutto l’anno, visibile da Via Fernando El Cattolico. Allo stesso modo, gli utenti potranno godere di questo spazio con un’estensione servizio di lettura Con nuovi titoli acquisiti, diretti ai tre soggetti offerti dal Centro.

Maggiori informazioni e iscrizioni:

SPAZIO GIOVANI IBERCAJA

tel. 976359887

Paseo Fernando El Católico 1-3. 50006 Zaragoza

www.fundacionibercaja.es/espaciojoven