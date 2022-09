Artemis I, un altro sogno con la luna – Juventud Rebeldi

Dopo aver sospeso il primo lancio programmato questa settimana, la nuova missione sulla luna riprenderà il calendario tra venerdì e sabato

Dopo che il lancio del razzo Space Launch System è stato sospeso lunedì, nell’ambito dell’operazione lunare Artemis I, la NASA ha annunciato questa settimana che tenterà di nuovo questo sabato da Cape Canaveral, sulla costa orientale della Florida (USA). .

La prevista sospensione del lancio è arrivata a causa di problemi tecnici con uno dei motori del razzo, secondo l’annuncio ufficiale, e ora l’agenzia spaziale nordamericana sta dettagliando che le squadre stanno “andando avanti con un secondo tentativo di lancio sabato 3 settembre”.

La presunta finestra per il nuovo lancio si apre quel giorno dalle 14:17 ora locale, secondo i funzionari del programma spaziale in una teleconferenza.

Mike Sarafin, direttore di Artemis I, ha confermato che dopo aver studiato attentamente l’accaduto, è stato stabilito che l’errore principale riguardava la temperatura corretta a cui doveva trovarsi il motore al decollo, dopo il caricamento con idrogeno liquido.

Lunedì scorso, uno dei quattro motori RS-25 del potente missile SLS progettato per questa missione non è riuscito a raggiungere l’intervallo di temperatura appropriato richiesto per il decollo. Lunedì i tecnici hanno tentato senza successo una serie di correzioni fino a quando non sono stati finalmente costretti a sospendere il lancio, lasciando in attesa milioni di persone che hanno seguito la notizia.

La sospensione è stata una battuta d’arresto per una missione stimata da alcuni media in 4.000 milioni di dollari, caratterizzata dalla piena apparizione del missile SLS, alto 98 metri e il più potente prodotto fino ad oggi, grazie ai suoi quattro motori. RS-25 ha due rinforzi attaccati.

Ma dopo che è stato annunciato il rinvio, sembra anche che la curiosità di capire quale sarà la missione Artemis I e come sarà un ritorno umano sulla Luna sia aumentata drammaticamente.

Quindi esaminiamo i principi di questo programma che promette di essere un affiliato di Apollo e ci porta oltre nel nostro viaggio lunare.

Come avverrà il viaggio?

Durante il viaggio di 42 giorni, Orion seguirà un percorso ellittico attorno alla Luna, avvicinandosi a circa 100 chilometri nel punto più vicino e a più di 64.000 chilometri nel punto più lontano, il più profondo dello spazio per un veicolo spaziale progettato per il trasporto di esseri umani. Uno degli obiettivi principali è testare lo scudo termico della capsula, che ha un diametro di circa cinque metri ed è il più grande in assoluto.

Tornando nell’atmosfera terrestre, lo scudo termico dovrà resistere a velocità fino a 40mila chilometri orari e una temperatura di 2760°C, che è circa la metà della temperatura del Sole.

Che Artemide sto cercando?

L’obiettivo di questa missione lunare non è altro che un viaggio da e verso la Luna e cerca di testare le capacità del razzo SLS e della capsula Orion.

La NASA e altre agenzie spaziali hanno rinnovato le loro ambizioni lunari perché la luna fornisce una destinazione scientificamente ricca e relativamente vicina per l’esplorazione planetaria. Come rivelato dai campioni restituiti dalle missioni Apollo, i crateri e i pavimenti sulla superficie lunare fungono da biblioteca che narra i 4,5 miliardi di anni di storia del sistema solare.

Il satellite naturale della Terra potrebbe anche fungere da campo di addestramento per missioni in altre parti del sistema solare.

L’ambizione “secondaria” del programma è diretta verso Marte. Sebbene la Luna e Marte siano diversi sotto molti aspetti, le lezioni apprese sulla Luna potrebbero costituire la base per l’esplorazione umana del Pianeta Rosso.

Inoltre, molti dei responsabili dell’operazione hanno sottolineato che Artemis cerca anche di promuovere la cooperazione pacifica e internazionale nell’esplorazione spaziale. Sebbene sia un programma statunitense, i funzionari della NASA hanno invitato altri paesi a unirsi allo sforzo.

Canada e Giappone hanno deciso di aiutare a costruire una futura stazione spaziale attorno alla Luna, nota come Gateway. La NASA ha anche firmato i cosiddetti Accordi Artemis con Canada, Giappone e almeno altri 18 paesi, una serie di accordi non vincolanti che stabiliscono principi per la cooperazione pacifica nello spazio.

Le risorse dietro il processo

La NASA dovrebbe spendere 93 miliardi di dollari tra il 2012 e il 2025 per il programma, che già costa 4,1 miliardi di dollari per lancio, secondo i dati citati dal National Geographic.

Quando tornerà l’uomo sulla luna?

La prossima missione, Artemis II, metterà gli astronauti in orbita attorno alla Luna senza atterrare.

Nel maggio 2024, un equipaggio di quattro astronauti potrebbe volare in orbita lunare su Artemis II, la prima volta che gli esseri umani effettuano questo volo di quasi 2.500 miglia dal 1972. Già nel 2025, la NASA pianifica una missione Artemis III per riportare le persone sulla luna . la luna.

Il programma mira a stabilire una presenza umana permanente sulla superficie lunare attraverso una stazione spaziale in orbita attorno al globo chiamata Gateway e una base sulla superficie.

Il portale dovrebbe fungere da stazione di lancio e rifornimento per un viaggio verso il Pianeta Rosso che potrebbe richiedere almeno diversi mesi.

Il razzo, che prenderà il volo questo fine settimana per i test tecnici, ha quattro motori RS-25 e due booster collegati. Foto: Nasa