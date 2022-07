Arthur Hayes ribadisce la sua previsione milionaria su Bitcoin. Dove prendi questo numero? di CoinTelegraph

Arthur Hayes ribadisce la sua previsione milionaria su Bitcoin. Dove prendi questo numero?



Il controverso Arthur Hayes, co-fondatore dello scambio BitMEX, afferma che raggiungerà $ 1 milione entro il 2030. Per ora, Hayes raccomanda pazienza. Ci dice che, prima o poi, la Federal Reserve americana dovrà riprendere gli stimoli per evitare un eccessivo inasprimento del dollaro. Parliamo di entrambe le situazioni.

Ovviamente, siamo in una fase alquanto ribassista da novembre dello scorso anno. A causa delle condizioni macroeconomiche, gli investitori hanno assunto una posizione di rischio. Il che significa che stanno diventando più conservatori. Perché in tempi di depressione, la priorità è proteggere i nostri soldi. Mettiamo da parte il rischio per un po’. Pertanto, evitiamo asset altamente volatili.

È possibile creare una valuta “globale” senza il governo?

Aprile, maggio e giugno sono stati mesi particolarmente negativi per Bitcoin. Ma luglio è stato un mese diverso. Certo, respira un’altra aria. L’ottimismo è in parte tornato. Certo, c’è ancora un timido ottimismo. È ancora presto per parlare di appartamento. Tuttavia, nonostante gli elevati livelli di inflazione, il mercato dei beni mostra segnali di rallentamento. Gli investitori interpretano questo fenomeno come una possibile prova che l’inflazione ha finalmente raggiunto il picco. La Federal Reserve, con ogni probabilità, aumenterà i tassi di interesse nella sua prossima riunione di 75 punti. Inoltre, i tassi di interesse dovrebbero aumentare anche in agosto e settembre. Bene, probabilmente non lo fai con incrementi di 75 punti. Ma possiamo parlare di aumenti di 50 punti. Ora, è chiaro che nelle ultime settimane il mercato ha visto un cambiamento nel sentiment.

