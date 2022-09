Articoli nelle aziende per la settimana dall’8 al 14 settembre

Il Brasile riprenderà il suo cammino di progresso, guidato da Lula (VIII)

La sinistra tradizionale e l’attuale movimento progressista in Brasile. Integrazione latinoamericana.

Giuseppe R. Oro

Tra pochi giorni arriverà una prova critica del movimento progressista e di sinistra in Brasile, non solo per loro, ma anche per tutta la gente di quel paese enorme e potente.

Peperoncino. Cosa succede ora che ha vinto il rifiuto?

Ollantay Itzamna

Domenica scorsa, 4 settembre, oltre 13 milioni di cileni (dei 15 milioni delegati) si sono recati alle urne per “accettare” o “disapprovare” il testo costituzionale (388 articoli, 57 clausole transitorie) redatto da 155 articoli tradizionali. elettori.

voraci rapaci

Le multinazionali impongono le loro leggi all’America Latina

Miliardi di dollari di perdite per gli stati

Sergio Ferrari

Le multinazionali non danno sollievo all’America Latina e ai Caraibi. E quando alcune nazioni osano metterle in discussione, lo stato del diritto internazionale, sviluppato secondo la loro misura, cade con loro.

Il Perù e il Picco Andino

Gustavo Espinosa M.

Lunedì 29 agosto si è svolto a Lima un importante evento regionale che è passato inosservato a un gran numero di peruviani. Il 22° vertice presidenziale dei paesi andini è stato nascosto da “Prensa Grande”, che ha scelto di dedicare le sue prime pagine alla pena detentiva di 30 mesi inflitta dal giudice Gómez contro Yennifer Paredes, o a mosse incoerenti rappresentanze parlamentari piegate alla responsabilità e alla censura di il ministro dell’edilizia abitativa come parte del loro rituale. Più tardi verrà il capo dell’interno.

Mondo unipolare o multipolare

“Perché non stai zitto?”

Il re Juan Carlos I si rivolge a Hugo Chavez

L’Occidente ha preso posizione rubando ad altri popoli.

Il presidente russo Vladimir Putin.

Marcelo Colossi

L’ideologia socialista che ha attraversato l’intero ventesimo secolo e ha portato ad alcuni processi rivoluzionari trionfanti – i primi nella storia: Russia, Cina, Cuba, Vietnam, Corea, Nicaragua – appare oggi (o, comunque, vogliono farla sembrare) antiquato, impraticabile, destinato al museo.

Zuppa Divina Marchese

Victor Ego Ducruet

Dopo i piaceri della lussuria, non c’è niente di meglio che mangiare, come diceva qualcuno all’epoca della Rivoluzione Ghigliottina. E questa settimana il tuo servo, che mi conosce come El Pejerrey Empedernido, attacca con la febbre sublime del brodo nei piatti.

