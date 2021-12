Artista dell’anno: Boyfriend dedica un messaggio emozionante a Estrella Torres poche ore prima della finale

Estrella Torres ha raggiunto il titolo di Artista dell’anno. (Foto: Instagram)

Ore prima del gran finale di artista dell’annoe Kevin Salas Non ha esitato a dedicare alcune belle parole alla sua amata, Stella TorresSabato 18 dicembre affronteranno una dura competizione Yahaira PlacenciaRobbie Palomino e Cesar Vega.

Per questa occasione, il Il cantante della Cumbia riceve il supporto di Tommy PortugalIl tuo ex compagno. Oltre ad avere una sorella Genesi.

“Un giorno prima del tuo grande ed eroico finale, grazie per il supporto, puoi sempre contare su di me, siamo una grande squadra, per realizzarlo”.Ha scritto la modella, la maestra di Estrella, che ha prontamente risposto:Questo è il mio amore, siamo una squadra, con tutto“.

Si dovrebbe notare che Estrella e Kevin hanno ripreso la loro relazione qualche giorno fa. Secondo il cantante cumbia in quell’occasione, colui che ha preso la decisione è stata la modella.

“Non ho più una relazione con Kevin (Salas), rispetto la decisione che ha preso, allo stesso modo, di andare avanti, tutti sono sulla buona strada, mi ha augurato buona fortuna, anche a me. Il mondo in cui mi trovo è molto istruttivo e Kevin non è stato in grado di gestirlo, lo capisco e gli auguro tutto il meglio. Devo continuare la mia carriera e voglio che si calmi. “Indicò molto tristemente in quel momento.

ma nonostante, Ci è voluto solo un giorno prima che la loro storia d’amore riprendesse. “Insieme è il mio posto preferito”, La giovane donna scrisse così dichiarando la loro pace

Estrella Torres riceve una lettera dal suo ragazzo prima della finale. (Foto: Instagram)

Cosa ha detto Tommy Portugal sulla rottura tra Estrella e Kevin?

Senza sapere che avevano già ripreso la loro relazione, Tommy Portugal si è preso la briga di chiarire ancora una volta che erano solo amici.

“Non so nulla della relazione che ha attualmente Estrella, ma se ha un problema spero che lo risolva. Benny ed Estrella c’è solo un’amicizia, abbiamo finito, ma siamo grandi amici. Professionalmente, io’ Sono ancora un produttore musicale per lei e la supporterò sempre nella sua vita professionale.”Il cantante ha scritto.

Ha anche confermato di essere molto orgoglioso di supportare Estrella al concerto di Gisela Falcarcel.

“Sono contento della promozione di Estrella, so che è molto importante per lei essere in programma e poter vincere. Sono contento che sia arrivato alla finalissima. Ma, nella danza, non lo so se devo aggiungere o sottrarre, perché sono della stessa scuola di Cesar Vega (ride), ma aggiungo l’esperienza che ho e aggiungo i miei cumbiamberos“, Egli ha detto.

Alla fine ha chiarito che è single e concentrato sulla sua carriera. Ma questo non significa che ho chiuso le porte dell’amore., confinato.