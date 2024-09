AS Monaco, a cui il Barcellona dava la caccia prima di Guardiola | soddisfazione

Con l’avvicinarsi dell’estate del 2003, la vita sorride a Monaco. Con il supporto di una serie di giocatori di alto profilo, la sua ascesa al vertice sembra ogni giorno più seria. Al termine della stagione 02/03, l’Olympique Lyonnais ha vinto lo scudetto con il fiato fastidioso della gente di Monaco sulla nuca. Quell’anno, Rafa Márquez fu uno dei giocatori chiave della squadra sorpresa del Principato, allenata dall’attuale Ct della nazionale Didier Deschamps. Il messicano è più che un semplice leader, è molto dominante, sia come difensore centrale che come perno.

Solo un anno dopo, con l’allontanamento di Márquez da Luís II, la squadra non riuscì nemmeno a vincere il campionato, che sarebbe toccato ancora una volta al Lione, ma raggiunse l’obiettivo sempre desiderato di raggiungere la finale europea. A maggio Gelsenkirchen ospiterà la finale di Champions League, mentre Monaco e Porto giocheranno il torneo. Ludovic Joly, capitano del Monaco, è stato una delle più grandi stelle della squadra, e ha finito per ritirarsi per infortunio al 23′, sostituito dal croato Berso. Dalla panchina, il francese ha dovuto soffrire per la sua squadra, che alla fine perderà contro quella allenata da Jose Mourinho.

In queste due storie c’è un elemento di unità che sarà fortemente presente anche in questa nuova edizione della Champions League 24/25. Nell’estate del 2003 e del 2004 rispettivamente, l’FC Barcelona ha acquisito Márquez e Giuli dall’AS Monaco. Il Barcellona, ​​che un tempo si nutriva dei successi del grande club monegasco nel primo decennio del XXI secolo, affronterà in questa nuova edizione i discepoli di Adi Hutter, che sanno già cosa significa superare una squadra di Cooley in questo momento. stagione. Nel pre-campionato e al Montjuïc, il Monaco è riuscito a trovare il solletico per la squadra di Flick, che spererà sicuramente di migliorare la prestazione ottenuta al Louis II.

Márquez, il “Cesare” messicano che catturò Ricard



Il messicano è stato il primo giocatore del paese nordamericano a raggiungere il Cannes Barcellona. Un leader dello spogliatoio del Barcellona che inizierà a fare rifornimento in modo molto serio in quelli che saranno i primi passi del genio che Frank Rijkaard ha costruito. Da ex giocatore, l’olandese, che in precedenza ha giocato nel Milan, nell’Ajax o nel Saragozza, può vedere il suo ruolo rappresentato nei movimenti di Márquez che ha saputo essere responsabile di trasmettere ordine, moderazione e visione tattica a una squadra di talento a livello offensivo. . .

Dalle sue qualità gran parte del gene vincente è stato estratto dal Barcellona che ha saputo vedere il talento del messicano nell’organizzare tutto, dalla difesa, ma senza avere alcun contratto quando si è trattato di inserirsi in squadra in attacco. Conforme e inusuale tatticamente e tecnicamente, gli anni di Márquez hanno portato al rinnovo di un ruolo base per il Barcellona, ​​prima al centro, lasciando spazio a un certo Pique, e al pivot, con le basi fondamentali del ruolo richiesto . Per rigore difensivo e solvibilità organizzativa, il predecessore di quella lunga ombra di Busquets in chiave Barcellona. Da giocatore del Barcellona, ​​il giocatore del Michoacan ha giocato 242 partite in tutte le competizioni, tra il 2003 e il 2010.

Jolie, l’ala che ha lasciato il posto a Messi



In continua lotta con Crosat, Joly sembrava capace di diventare il giocatore più basso della storia del campionato spagnolo. Fiore all’occhiello della squadra, il francese ha dato un ulteriore impulso alla grandezza del Monaco negli anni 2000. Tecnico, veloce, un combattente, con la capacità di salire e scendere dalla fascia con la porta tra le sopracciglia, il suo viaggio con il Barcellona si è distinto non solo per la qualità dei suoi minuti e i titoli vinti, ma anche per il gioco che ha presentato . Il destino lo aveva preparato. Con qualità straordinarie, il giovane della cava ha avuto la capacità di sostituire il francese dell’ala destra di Rijkaard.

“Sapete cosa dico ai miei figli? Che giocavo con Messi. Non mi credono, ma ho giocato lì per tre anni e poi è venuto lui a prendere il mio posto”.

Ludovico Joly

Ex giocatore del Barcellona e del Monaco

Il ragazzo di nome Lionel e soprannominato Messi, il ragazzo con il numero “19” sulla schiena, sarebbe stato responsabile di togliergli la fama e di costringerlo a lasciare il club che amava così tanto. Volendo continuare a giocare ad un buon livello, l’esterno destro si è diretto alla Roma, e poi al Parigi, dove gioca ancora ad un buon livello. Altro scherzo del destino, quando quel ragazzo lasciò il Barcellona dopo tanti anni e tanti titoli, scelse anche lui di dirigersi verso la Ville Lumière. La mimetizzazione della Jolie è ancora ricordata, anche se forse meno di quanto dovrebbe, in un periodo segnato dagli infortuni, ma ha lasciato, tra il 2004 e il 2007, 125 presenze, 26 gol e 16 assist, in più di 7.000 minuti giocati con i blaugrana.