AS Roma-Cremonese: il programma delle trasmissioni di Coppa Italia

Il Quarti di finale di Coppa Italia Andate avanti, perché sono gli unici L’Inter ha già un biglietto per il passaggio del turnoIl 31 gennaio 2023 vince la sua partita contro l’Atalanta al 57′ con rete di Matteo Darmian.

L’azione continua nel torneo questo mercoledì, con i Wolves che affrontano la squadra in casa Cremonese dal difensore messicano Johan Vázquez. È un test importante per il club della città del nord Italia e per l’ex Pumas, visto che sembra essere una gradita aggiunta alla lista dei convocati. in lizza per il loro posto in semifinale.

Non sarà facile con la squadra di Vasquez in Serie A Sono ultimi in classificaAffrontare quelli della Capitale, che occupa la sesta posizione migliore, ha già una possibilità Partecipa alle competizioni UEFA.

Come mai Roma e Cremonese?

Quello in questa tazza Lupo Hanno battuto il Genoa 1–0 per raggiungere i quarti di finale grazie a un gol al 64 ‘di Paulo Dybala. Molte situazioni di rischio Sfortunatamente per lui, poteva entrare solo in uno di essi.

L’ultima partita di domenica scorsa, 29 novembre, è stata una sconfitta per 2-1 contro il Napoli del leader della Serie A Sacky Lozano. Sfortunatamente era un gioco che gli sfuggiva di mano; Il pareggio è arrivato a 75 con un gol di El Shaarawi, Ma all’86’ Simeone mette a segno gli azzurri.

Johan Vasquez e Cremonese eliminano il Napoli ai rigori (Instagram: @johan_pipe)



La Cremonese entra in partita dopo aver affrontato sabato 28 gennaio l’Inter retrocessa di recente. Come con la Roma, riesce a resistere fino al pareggio e Lautaro Martinez chiude la partita con una doppietta al 65′.

In Coppa, gli ottavi di finale sono stati contro il Napoli, partita emozionante allo stadio Diego Armando Maradona. La serie è andata ai calci di rigoreOttenere un passaggio con il risultato 4-5.

Possibili allineamenti

Roma

Rui Patricio, Gianluca Mancini, Chris Smalling, Ibanez, Nicola Zalewski, Brian Cristian, Nemanja Madic, Leonardo Spinazzola, Paulo Dybala, Andrea Belotti, Lorenzo Pellegrini.

Grimonese

Marco Cornecchi, Matteo Bianchetti, Vlad Siriches, Johan Vasquez, Leonardo Cernicola, Marco Benassi, Sauliho Maiday, Emanuele Valeri, Michael Castagnetti, David Ogerek, Daniele Ciopani.

I precedenti tra Roma e Cremonese

Le vittorie sono a favore di quelli della capitale italiana, che detengono una grossa percentuale. In 15 occasioni misurate, la Roma ha vinto 11 partite, aggiungendo solo due pareggi e due vittorie al Messico.

Quando si gioca Roma-Cremonese?

La partita si giocherà mercoledì allo Stadio Olimpico di Roma 1 febbraio alle 14:00 con l’ora del Messico centrale.

Dove vedere Roma-Cremonese?

Puoi seguire la trasmissione di questa partita ESPN e Stella+

Non preoccuparti, se non hai modo di seguire la trasmissione, ricorda il tuo minuto per minuto come opzione Dalla pagina ufficiale dei fan e i nostri social network.

