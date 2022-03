Ascend e Samsung SDI raggiungono l’accordo sull’annullamento del brevetto Trinohex® Ultra

HoustonE il 18 marzo 2022 /PRNewswire/ – Escalation Performance Materials e Samsung SDI raggiungono un accordo su Finalizzazione delle procedure globali di revoca dei brevetti in corso e stipulare un accordo di licenza di brevetto in relazione alla vendita e all’uso di additivi per batterie agli ioni di litio. Questi additivi includono 1,3,6-esantricarbonitrile (HTCN), prodotto e venduto da Ascend come Trinohex Ultra.

Come parte dell’accordo, Samsung SDI conserva il brevetto statunitense numero 9.819.057, continua a detenere brevetti in tutte le altre giurisdizioni e concede ad Ascend una licenza non esclusiva per questi brevetti. I termini e le condizioni specifici dell’Accordo restano riservati.

Trinohex Ultra, un nitrile unico e non pericoloso, viene utilizzato per migliorare notevolmente la durata della batteria, la sicurezza e le prestazioni complessive tramite la chimica del catodo e della tensione, anche in condizioni estreme.

Informazioni sui materiali ad alte prestazioni

Ascend Performance Materials produce materiali ad alte prestazioni per le esigenze quotidiane e le nuove tecnologie. Ci concentriamo sul miglioramento della qualità della vita e sull’ispirazione per un domani migliore attraverso l’innovazione. Con sede a Houston, TexasLtd., con uffici regionali a Shanghai, Bruxelles e Detroit, siamo un fornitore di soluzioni fisiche completamente integrato con stabilimenti globali negli Stati Uniti, in Europa e in Cina. La nostra forza lavoro globale di 2.600 dipendenti produce plastica, tessuti, fibre e prodotti chimici utilizzati per realizzare veicoli più sicuri, energia più pulita, dispositivi medici migliori, elettrodomestici più intelligenti e abbigliamento e beni di consumo più intelligenti. Ci impegniamo per la sicurezza, la sostenibilità e il successo dei nostri clienti e delle nostre comunità.

Scopri di più su Ascend su www.ascendmaterials.com.

chiamata: Alì gen+1 713-210-9809, [email protected]