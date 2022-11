Ascer copre le misure attuate in Polonia, Germania e Italia per alleviare la crisi energetica

Costello. I rappresentanti dei capi ceramici Ascer hanno continuato questo martedì Calendario degli incontri a Bruxelles I problemi del settore delle piastrelle vanno portati al centro dell’Unione Europea. Presidente Oscar, Vicente NomdedeuSegretario generale, Alberto Echavarría, e il responsabile del commercio estero e della promozione dell’associazione, hanno tenuto incontri con rappresentanti di aziende e istituzioni europee con sede a Bruxelles. Lo scopo principale degli incontri è stato quello di scambiare informazioni sulla situazione nel settore della produzione di piastrelle di ceramica in Spagna e cercare di scoprire come altri Stati membri come Germania, Italia e Polonia hanno fornito un sostegno diretto alle loro industrie. Con gli effetti della crisi energetica.

Si sono incontrati questo martedì Carmen JohanssonDirettore dell’Ufficio della Regione tedesca di Sachen-Anhalt, con Anna Maria CasmarekVicedirettore del dipartimento di politica europea della comunità scientifica e imprenditoriale polacca, questo lunedì hanno tenuto una riunione. Marco Alcimiero, consigliere dell’eurodeputata italiana Elisabetta Gualmini, attuale presidente dell’European Parliamentary Ceramics Forum (EPCF). Tutti si sono scambiati informazioni e hanno condiviso esperienze riguardo alle varie misure attuate nei loro paesi per ridurre l’impatto dell’aumento dei costi energetici.

I rappresentanti dell’ASCER hanno presentato ai membri e ai consiglieri dei vari gruppi politici del Parlamento europeo le difficoltà specifiche del settore ceramico e hanno espresso la necessità del sostegno del Parlamento europeo per misure di sostegno diretto ai settori industriali intensivi. Consumo di gas proposto dall’Industria Ceramica Europea. L’incontro si è tenuto martedì Pilastro del forte, membro della commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE) del Parlamento europeo del gruppo del Partito popolare europeo (PPE). Va ricordato che questo lunedì si sono incontrati con rappresentanti socialisti e liberali. Il lavoro svolto in questo settore è stato trasferito a tutti con l’obiettivo di decarbonizzare un’industria che non dispone ancora di tecnologie valide o fonti energetiche alternative per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Altri incontri con il Presidente del Comitato Consultivo per la Trasformazione Industriale del Comitato Economico e Sociale, Pietro Francesco Delotto Ha evidenziato l’importanza della politica e della legislazione dell’UE nell’adeguamento alle reali esigenze dell’industria. Si è tenuto un incontro mano nella mano con il CEO di Bruxelles Stefano EnglingConsulente per gli affari industriali, l’imprenditorialità e le PMI, per analizzare la crescita di ASGroup in Business Europe e la competitività a livello europeo.