Ascesa di Xbox Series X | S llegaría a PlayStation 5

il 29 luglio È stato mostrato per la prima volta The Ascent su Xbox One, Xbox Series X | PCÈ un gioco indie con un tema cyberpunk, ambientazione futuristica e una campagna che può essere giocata sia individualmente che in cooperativa. Sviluppato da neon giganteQuesta esclusiva temporanea è disponibile su Xbox Game Pass, ma C’è una possibilità che lo vedremo su PlayStation 5 Nel futuro.

2 settimane fa Kena: Bridge of Spirits in uscita su PlayStation 5Una delle uscite più attese di quest’anno, che sembra essere un’avventura incredibile. Un utente di Twitter ha detto che non vede l’ora di giocare di nuovo a Kena: Bridge of Spirits, ma questa volta su Xbox, quindi ha chiesto loro di farlo accadere. Un altro fan ha risposto a questo che Mi piacerebbe vedere The Ascent su PS5Che ha risposto all’account ufficiale del gioco.

“Grazie per averci fatto sapere che volevi guardare The Ascent su PS5! Anche se al momento non abbiamo nulla da annunciare, vogliamo che tu sappia che ti stiamo ascoltando e che il team è a conoscenza della domanda per la versione PS5.“È questo che ha risposto l’account ufficiale di The Ascent? Guardando Il gigante al neon non si applica agli Xbox Game StudiosVedremo sicuramente The Ascent su PS5 al termine dell’accordo di esclusività con Microsoft.

Poiché gli sviluppatori sono a conoscenza della richiesta del gioco su PS5 e l’account ufficiale ha condiviso questo messaggio, è possibile che ci stiano già lavorando ma non saranno in grado di annunciarlo fino a quando non avranno stipulato un contratto con Microsoft. “Seguici qui su Twitter per gli aggiornamentiÈ quello che ha detto l’account ufficiale del gioco.

Dalla sua uscita, gli sviluppatori di Neon Giant hanno lavorato per migliorare The Ascent, quindi una settimana fa hanno annunciato le novità in arrivo nei prossimi aggiornamenti del gioco, come correzioni al blocco delle missioni, miglioramenti al sistema cooperativo e al sistema di obiettivi . e ray tracing su un PC Windows 10.