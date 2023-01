Ascolta “Broken Hearts” di Lola Indigo e Luis Fonsi

cuori spezzatila prima collaborazione di Lola Indaco S Luis Fonsilui è qui.

Cantante e artista di Granada di Porto Rico È stato presentato in anteprima venerdì 6 gennaio separareE il che è arrivato con un videoclip con protagonisti i cantanti.

Questa collaborazione Nasce dal rapporto naturale tra l’artista granadino e portoricoche hanno condiviso molti momenti nel 2022, incluso il loro tempo al il suono, un programma a cui Lola Índigo si è unita come consulente del team di Luis Fonsi. L’artista ha detto di Mimi che lo è Energia positiva, freschezza e grande professionalità Chi ha costruito una solida carriera a tempo di record.

Lola Indigo, che ha pubblicato il suo primo singolo (Non voglio più niente) nel 2018, per la pubblicazione cuori spezzati Soggetto lo scorso 28 dicembre durante la condivisione sulle reti Videoclip che canta parte del ritornello. Pochi giorni dopo, ha fissato un appuntamento, ha pubblicato la copertina e ha anche annunciato che sarebbe stata una collaborazione con Puerto Rico.

La copertina riflette lo spirito della canzone, i cui testi lo sostengono È possibile guarire un cuore spezzato. Quindi, questa foto di copertina è ispirata da KintsugiE il È una tecnologia di origine giapponese. Incolla la ceramica rotta con la vernice e decorala con linee dorate per coprire le crepe.

Canzone dall’album “El Dragon”

cuori spezzati di cui fa parte il dragoE il Terzo album, Lola Indigo che uscirà per tutto il 2023 e che riporterà il cantante al WiZink Center di Madrid e al Palau Sant Jordi di Barcellona. Il cantante ha confermato due concerti separati rispettivamente il 6 e il 13 maggio.

Il record nasconde una storia personale, che Lola Indigo ha spiegato durante la sua visita formicaio. “Per me il drago simboleggia il futuro che voglio diventareHa spiegato a Pablo Mutos di questo album fino al periodo in cui Mimi viveva in Cina.

“Un amico meraviglioso, che è stato colui che mi ha portato a lavorare lì, mi ha detto che il sogno della mia vita è avere ali così grandi da coprire tutte le persone che considero brave e di talento”. Sei rimasto con me qui”, ha detto il cantante, prima di aggiungere: “E poiché tutti i miei progetti ruotano intorno a dare opportunità ai miei compagni di squadra, mi sono sentito come un drago.”

il drago Chiude la trilogia dei personaggi per Lola Indigo, Si è rivelata in un’intervista su Europa FM. “Raduno Era il mio presente in quel momento, come ho iniziato in tutto questo e ho dovuto definire chi sono e qual è la mia voce. La piccola ragazza È come la nostalgia, tirare dentro i suoni del nuovo millennio e parlare del liceo. E nuovo come il futuro, è la mia trilogia personaleHa spiegato di questo lavoro la cui data di uscita esatta non è stata specificata.

Testi di “Broken Hearts” di Lula Indigo e Luis Fonsi

So che spendi tutto in alcol

per farti sentire meglio

Il cuore insiste nel ricordare

Ciò che la mente cancella

E sul tavolo ci sono lattine di birra

Tutte le promesse che ti ha fatto

Se mi dai il via libera, lei lo perde

Beviamo tutti così non ti ricordi

Quelle luci colorate del tuo cattivo amore

Oggi sei la mia superstar

Chiedi al DJ le tue canzoni

Ti do ragioni per dimenticarlo

Non sbaglio mai

Guardi sempre la sua foto

Se sei serio, me ne accorgo

Benda per cuori infranti

So già, tesoro, che sei triste

Ma il cuore spezzato guarisce

Sono stanco di false illusioni

Nessuno lo capisce

Per aver indossato molto il mio cappotto

Sento qualcosa quando ti guardo

Mamma, non è il vino

Questo è ciò che tu ed io siamo e ciò per cui viviamo

Quelle luci colorate del tuo cattivo amore

Oggi sei la mia superstar

Chiedi al DJ le tue canzoni

Ti do dei motivi per aprire un’altra bottiglia

Non sbaglio mai

Guardi sempre la sua foto

Se sei serio, me ne accorgo

Benda per cuori infranti

So che potrebbe farti del male

Ti ha lasciato in attesa di ciò che aveva promesso

Non più per lei, il caos è finito

Non temere, nemmeno io

So che potrebbe farti del male

Ti ha lasciato in attesa di ciò che aveva promesso

Non più per lei, il caos è finito

Non aver paura, non è nemmeno mio

Non puoi vederti dall’esterno

Ma sei a pezzi e lo so

Mettilo accanto a te

Questo è per aggiustarti

Sai che non me ne sono andato

Ogni giorno dopo di te e ora c’è un’opportunità

E sul tavolo ci sono lattine di birra

Tutte le promesse che ti ha fatto

Se mi dai il via libera, lei lo perde

Beviamo tutti così non ti ricordi

Quelle luci colorate del tuo cattivo amore

Oggi sei la mia superstar

Chiedi al DJ le tue canzoni

Ti do ragioni per dimenticarlo

Non sbaglio mai

Guardi sempre la sua foto

Se sei serio, me ne accorgo

Benda per cuori infranti

Quelle luci colorate del tuo cattivo amore

Oggi sei la mia superstar

Chiedi al DJ le tue canzoni

Ti do ragioni per dimenticarlo