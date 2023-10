Ascolta il Messico con Mawazine in My Heart (Cities), di Juan Gabriel

Il tanto atteso album del cantante e compositore Juan Gabriel, Il Messico con la bilancia nel cuore (città), Qui. L’album, composto da brani originali e inediti, è il primo del suo genere dalla morte del cantante nel 2016.

L’idea per l’album è stata realizzata dallo stesso Juan Gabriel ed è stata registrata tra Cancun e San Carlos durante gli ultimi due anni della sua vita. L’idea dell’album nasce dalla tradizione dell’artista di dedicare canzoni alle città in cui si esibisce.

Ogni canzone riflette l’immenso amore che Divo de Juárez ha per il suo paese, in particolare per la città in cui è nato: Paracuaro, Michoacán. “È una cittadina molto bella, molto piccola e affascinante”, canta in “Es Bonito, Es Bonito Y Es Bonito”, una delle quattro canzoni che ha dedicato a Paracuaro.

“Con queste opere canta direttamente al suo pubblico”, dice Ivan Aguilera.

Inoltre, la città che gli ha dato il soprannome e dove si è affermato come artista, Ciudad Juárez, riceve due canzoni con una dedica speciale: “De El Paso a Juárez” e “A Ciudad Juárez”.

Il materiale inedito è stato scoperto da Ivan Gabriel Aguilera, unico figlio di Juan Gabriel, che non era a conoscenza dell’esistenza di queste canzoni in cui il cantante esprimeva il suo amore per diverse città del Messico. “L’amore e l’orgoglio che mio padre aveva per il suo amato paese, il Messico, si sentivano sempre non solo nelle sue performance, ma in ogni momento della sua vita”, dice Aguilera.

Ora puoi ascoltare Il Messico e gli standard nel mio cuore (Città) in ogni cosa Piattaforme digitali.