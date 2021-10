Ascolta Soul of Yara nella colonna sonora originale

Grande ispirazione per tutti Comunità di giocatori Appassionata dell’arrivo del prossimo videogioco di Far Cry, Ubisoft ha recentemente annunciato che la colonna sonora originale di Far Cry 6 è ora disponibile a livello globale su tutte le principali piattaforme di caricamento e download di musica.

La cosa che troviamo assolutamente incredibile è che è composta da Pedro Brumfman (Narcos, Robocop), la colonna sonora fa rivivere il paradiso tropicale di Far Cry 6 con ognuna delle sue 21 tracce.

Ispirato da molteplici stili musicali e culture latine, Yarra è un’isola ghiacciata nel cuore dei Caraibi, dove gli ascoltatori sperimenteranno melodie dinamiche che danno il tono al gioco e alle sue varie regioni.

Il distretto occidentale è pieno di melodie vocali, mentre il distretto centrale ha una miscela unica di musica urbana ed elementi hip-hop, e il distretto orientale presenta suoni industriali pesanti.

“L’album si basa su una traccia ultramoderna, intrisa di ricchi paesaggi acustici, percussioni conduttive, strumenti organici sintetizzati e tonnellate di sintetizzatori. Abbiamo cercato di catturare lo spirito e i personaggi di Yara, radicando la nota nella musica tradizionale latinoamericana e caraibica. , mentre siamo totalmente liberi nello Sperimentare con suoni, elementi e tecniche contemporanei, nella speranza di creare qualcosa di nuovo e davvero unico”, spiega Pedro Brumfman.

Con Libertad, il tema della Yara Revolution, i giocatori sentiranno il polso della Yara Revolution durante l’intera colonna sonora, da El Presidente all’ultima traccia, Antón.

Far Cry 6 uscirà in tutto il mondo il 7 ottobre 2021 su Xbox Series X | S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna e PC Windows esclusivamente su Epic Games Store e Ubisoft Store.