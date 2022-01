Ashleigh Barty è la campionessa Adelaide WTA 500

australiano Ashleigh Barty (1ª) Ha giocato a tennis perfettamente e Ha sconfitto Elena Rybakina (14° posto) 6-3 6-2 In un’ora e quattro minuti di gioco. in questo modo, Diventa il campione Adelaide WTA 500 Alzando il trofeo della stagione.

Ashleigh Barty con il Trofeo Campione. GT

Nonostante non gareggi da settembre 2021 (è caduta al terzo round degli US Open), la tennista locale è tornata sul ring con un tennis superbo e ha mandato forte il kazako a vincere il trofeo del campionato per la seconda volta nella sua carriera: Nel 2020, ha sconfitto l’ucraina Dayana Yastremska in due set in finale.

Nata a Imswich nel 1996, ha brillato per tutta la settimana, lasciando eccellenti concorrenti sulla strada per migliorare che mai al suo primo appuntamento del Grande Slam dell’anno. Ha vinto al primo turno Coco Guff in tre set e poi sconfitto il campione dell’Australian Open 2020, Sofia Kenin, mentre in semifinale ha eliminato un altro campione principale, come nel caso di Iga Sudo (campione Roland Garros 2020).

Barty, che insieme a Storm Sanders punta anche a diventare la campionessa di doppio, ha spiegato perché è in cima alla classifica e Ho l’indirizzo numero 14 Nella sua breve e nuova carriera.

Il suo obiettivo imminente sarà quello di aumentare le prestazioni Australian Open la prossima settimana (La sua migliore prestazione è stata nel 2020, quando ha raggiunto le semifinali) e ha alzato il trofeo davanti alla sua gente alla leggendaria Rod Laver Arena.