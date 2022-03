Ashley Tisdale mostra tutta la sua casa e riceve critiche per i dettagli superficiali della sua biblioteca | Moda e bellezza

Ashley Tisdale Sarà sempre ricordata per il suo ruolo leggendario in Liceo MusicaleE il Sharpie Evans. La ragazza più famosa del liceo, innamorata della protagonista e totalmente innamorata dei musical, ha conquistato molte persone – ed è stata la villain del film – e ora, anni dopo, ha lasciato quel ruolo e vive in modo elegante casa a Los Angeles con suo marito e sua figlia.

È così soddisfatta della decorazione che non ha esitato a mostrarla sui media americani anno Domini Per parlare di come ci sono arrivati ​​quando era incinta di sette mesi e di come ha influito sull’arredamento della casa. Ad esempio, sebbene sia visto come incline ai toni neutri, voleva scommettere di più sul colore per rendere la sua casa una casa “divertente”.

Tuttavia, non sono stati i dettagli sui colori a causare un tweet che è diventato virale in poche ore. Il messaggio sulle reti ha raccolto uno dei primi momenti dell’intervista, In cui Tisdale ha ammesso qualcosa che al pubblico non è piaciuto molto:

Quando ha mostrato la biblioteca privata di famiglia, composta da un grande scaffale contenente centinaia di libri… ha ammesso che erano stati tutti acquistati di recente. “Questi scaffali, devo essere onesto, non avevano libri fino a un paio di giorni fa. Ho fatto andare mio marito in una libreria e gli ho detto: ‘Dovresti prendere circa 400 libri.'” L’utente che lo ha pubblicato ha semplicemente affermato di essere “senza parole” in ciò che Tisdale ha fatto per l’intervista.

Ma l’intervista è proseguita con il suo discorso su suo marito che ha scelto il modo più ragionevole per riempire gli scaffali. ovviamente detto Il marito suggerì subito di collezionare libri di loro interesse e di completarli nel tempo, Sua moglie ha spiegato che non lo avrebbero fatto a causa della visita dei media per registrare la loro casa.

Il tweet che raccoglie il momento in questione è stato il più commentato, Ha già accumulato oltre 13.900 retweet e oltre 7.000 reazioni citando il messaggio originale. Le opinioni sono prevedibilmente critiche nei confronti della decisione dell’attrice di acquistare libri per la decorazione e non perché voglia davvero consumare molta letteratura.

Per quanto riguarda il resto del video, sembra che sia anche un’attrice Suite Hotel Hai arredato la tua casa con grande gusto e non hai badato a spese, Con alcuni arredi oltre $ 10.000. Almeno è soddisfatto del risultato, perché non si vergogna a dire che ama la sua nuova casa. Senza dubbio la casa perfetta per crescere la figlia con il marito, dal momento che la nascita della bambina l’ha incoraggiata molto quando si tratta di decorazione.