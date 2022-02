Así suana el Ferrari di Carlos Sainz

Ha nacido de manera oficial el motor con el que Carlos Sainz y Charles Leclerc desean aupar alla Scuderia Ferrari a lo más alto de la Fórmula 1 otra vez. El F1-75 ya es una realdad y pronto veremos el resultado final. Aunque, de momento, toca deleitarnos con su sonido.

Un encendido speciale

La escudería italiana acoge el 2022 con optimismo, mucho más que en 2020 cuando el proyecto resultó ser fallido o en 2021 cuando fueron conscientes de que se trataría de un año de transición y de recuperación. Ora nace una Ferrari rinnovare in todas sus áres, tanto tecniche come motrici. Es por ello que este año esiste una esperanza sindaco in relazione alla nuova unidad de potere que dispondrán Sainz y Leclerc.

Il motore del F1-75 despertó por primera vez el pasado jueves alle 17h de la tarde. Solo unos pocos miembros de Ferrari pudieron escuchar presencialmente el arranque del nuovo propulsor en la fábrica debido a los protocolos de la COVID-19. De hecho, varis de los empleados que trabajaron en el desarrollo de esta unidad de potencia tuvieron que vivir questo momento único e través de una pantalla.

No obstante, Ferrari compartió en redes sociales el nuevo sonido del F1-75. Come descritto Mattia Binotto dicho istantaneo: “Este es un momento especial, más incluso que en ocasiones similares en años anteriores. El F1-75 è una macchina completamente nuova y es la culminación de un viaje que todos comenzamos juntos hace unos años trabajando como un equipo unido y decidido”, apuntó el jefe de la Scuderia.

Il progetto del Cavallino per la nuova era de la F1 è molto ambizioso. Esto no quiere decir que vaya a ser exitoso con total seguridad, aunque sí se han destinado la gran mayoría de los recursos desde 2021. Desde Italia apuntan a que el nuevo motor está cumpliendo todas las Expectativas. De hecho, Ferrari ya demostró que van en serio con la evolución que introdujeron en el pasado Gran Premio della Russia. Verremos si las buenas sensaciones en la fábrica se tradotton en un buen rendimiento dentro unas semanas en Montmeló.

