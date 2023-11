ASICS celebra i 30 anni del suo modello iconico con GEL-KAYANO™ 30

ESPNRun.comLettura: 4 minuti.

ASICS e una nuova edizione del suo modello iconico: la Gel-Kayano 30. Stampa dell’Essex

BUENOS AIRES – L’espressione giapponese onko chishin significa “rispettare il passato e creare cose nuove”. Con questa mentalità, nel 1993, il designer di sneaker Toshikazu Kayano creò una nuova scarpa da corsa per ASICS che avrebbe portato il suo nome come un sigillo: KAYANO.

Oggi, tre decenni dopo, la nuova GEL-KAYANO™ 30 è una delle scarpe da corsa più scelte dagli atleti di tutto il mondo, adattandosi alle loro esigenze ed evolvendosi insieme al progresso della tecnologia.

Con livelli di comfort senza precedenti, la famosa scarpa GEL-KAYANO™ 30 aggiunge 4D Guidance™ al suo design, una nuova tecnologia che fornisce stabilità adattiva al corridore, adattandosi ai cambiamenti di pronazione durante tutta la corsa, dalla partenza all’attraversamento. Staffa di accesso.

Invece di bloccare i piedi per limitare i movimenti, questo sistema presenta un design integrato che funziona con il movimento del corpo per fornire stabilità ottimale e maggiore comfort quando ne hai più bisogno.

GEL-KAYANO™ 30 include anche la tecnologia PureGEL™ che fornisce un maggiore assorbimento degli urti e transizioni più fluide per l’atleta. Inoltre, comfort e velocità si uniscono all’ammortizzazione FF BLAST™ PLUS ECO e all’intersuola da 4 mm aggiunti al modello.

Nei test condotti dall’ASICS Sports Science Institute di Kobe, in Giappone, è stato riscontrato che la GEL-KAYANO™ 30 offre un comfort maggiore rispetto ad altre scarpe da corsa. I corridori hanno anche scoperto che le scarpe erano più comode dopo le lunghe corse rispetto a quando le avevano indossate per la prima volta.

Questa popolare trentesima edizione dell’iconica serie GEL-KAYANO™ è il risultato della filosofia ASICS, il cui impegno comprende rigorosi test scientifici, biomeccanica, sostenibilità e decenni di continua innovazione per creare prodotti migliori per lo sport, il corpo e la mente.

Sul suo creatore

Toshikazu Kayano è entrato in ASICS nel 1987 per lavorare come designer industriale. Inizialmente è stato responsabile dello sviluppo di modelli come Gel-Saga e Gel-Spotlyte, che oggi sono considerati dei classici. In quegli anni l’azienda si espanse negli Stati Uniti, come marchio di running e basket.

Come nuovo compito, Kayano ha dovuto creare un modello per sostituire la GT-Cool Xpress. La scarpa è destinata ai runner, ma può essere utilizzata anche durante gli esercizi sportivi, che comportano movimenti laterali.

Per altri modelli, Toshikazu Kayano considerava gli atleti d’élite. Tuttavia, per questa nuova scarpa, ha dovuto pensare alle sue prestazioni. Per questo motivo ha creato un robusto esoscheletro ispirato allo scarafaggio, con un’intersuola a doppia densità e un nuovo design della linguetta (il sistema Monotongue).

Le nuove scarpe sportive hanno preso il nome del loro creatore, come una sorta di omaggio al famoso designer ASICS. Da quel momento fino ad oggi, il designer è stato responsabile di rinnovare il suo design basandosi sulle opinioni dei corridori e sui progressi tecnologici.

Toshikazu Kayano con le sue creazioni. Stampa dell’Essex

Tuttavia, quest’anno, Toshikazu Kayano si ritirerà da ASICS, contribuendo per l’ultima volta con la sua esperienza e creatività nella GEL-KAYANO™ 30. La sua eredità nel creare una delle calzature più avanzate del momento, con tecnologie all’avanguardia scarpe d’arte, continuerà. tecnologia. Così, Kayano è passato dall’essere un designer ad essere ricordato come uno sneakerhead, sinonimo di innovazione.

Caratteristiche tecniche

La tomaia in maglia con un design flessibile migliora la traspirabilità

Coppa posteriore esterna del tallone, aiuta a mantenere la stabilità del piede e fornisce un’impronta più confortevole

Lo sterzo 4D crea stabilità adattiva per un passo più equilibrato

Tecnologia PureGEL™ nella parte posteriore del piede. Fornisce un’ammortizzazione leggera e un atterraggio più morbido

La fodera FF BLAST PLUS ECO è realizzata con circa il 20% di materiali riciclati e aiuta a fornire comfort

Dettagli riflettenti per aiutare a migliorare la visibilità

Almeno il 75% del materiale principale della tomaia della scarpa è costituito da materiali riciclati per ridurre gli scarti e le emissioni di carbonio.

La suola è prodotta utilizzando un processo di tintura in soluzione, che riduce il consumo di acqua di circa il 33% e le emissioni di carbonio di circa il 45% rispetto alla tecnologia di tintura tradizionale.

Nel rispetto del veganismo, nelle fasi di progettazione e selezione dei materiali non vengono inclusi materiali di origine animale, inclusi fili, adesivi o altri adesivi applicati al prodotto.

La GEL-KAYANO™ 30 sarà disponibile a partire da giovedì 23 novembre presso l’e-commerce ASICS: www.asics.com.ar E anche sul posto di lavoro.

#SuonoMenteSuonoCorpo