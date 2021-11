ASOMASAMEN ha spazio in un magazzino nella regione dell’Hondura, Puerto del Rosario, per lo sviluppo del progetto “Tapones Solidarios”

Il Cabildo de Fuerteventura ha dato spazio all’Associazione Majorira per la salute mentale (ASOMASAMEN) per sviluppare il suo progetto “Solidarity Caps: Open Window to Mental Health”, situato in un capannone industriale di proprietà di Insular Corporation nel distretto de la Hondura, a Puerto del Rosario .

Con questa missione, Cabildo rafforza la sua collaborazione a sostegno di questo progetto, che mira a raggiungere tutti i residenti. ASOMASAMEN sta utilizzando parte della proprietà per la prima fase del progetto, in relazione alla riscossione e classificazione dei rimborsi.

ASOMASAMEN è un’organizzazione senza scopo di lucro, creata con l’obiettivo di raggiungere una migliore qualità della vita per le persone con gravi disturbi mentali, fornendo loro un’assistenza completa e promuovendo l’eliminazione dello stigma e della discriminazione.

Il presidente di Cabildo, Sergio Laureate López, ringrazia l’associazione e l’équipe di volontari che da vent’anni svolgono questa opera sociale. “Esprimiamo l’assoluto impegno dell’Island Corporation per questo tipo di associazione a scopo sociale e forniamo questo spazio affinché questo progetto di spina solidale possa andare avanti”.

Secondo il consigliere distrettuale, Adarjuma Hernandez, “Questa missione è un altro passo per il Ministero delle Politiche Sociali nel suo sostegno alle associazioni di Fuerteventura. Sosteniamo e apprezziamo il lavoro che ASOMASAMEN sta facendo su questo progetto che stanno facendo da molto tempo .”

Il presidente dell’associazione, Ana Trujillo, ha ringraziato Cabildo per il sostegno al lavoro svolto sulla prevenzione nella salute mentale. “Vogliamo fare un lavoro che coinvolga la salute mentale e che le persone sappiano quanto sia importante mantenere il comfort. Lo faremo riciclando i tappi, in modo che le persone che li conservano sappiano che stanno aiutando le persone che oggi hanno problemi di salute mentale processi.”