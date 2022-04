taiwanese falchi Ci danno Serie 4×4 BOX-5000intervallo di Mini PC con Ryzen 5000Architettura Zen 3 e grafica integrata. Arriverà con HDMI 2.0a, DisplayPort 1.2, USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.2 come specifiche principali.

Se stai cercando un mini PC potente ed efficiente, dai un’occhiata a questi hardware ASRock perché hanno un bell’aspetto. Sono alimentati da AMD, in particolare dalla serie U Ryzen 5000, che sono le APU di questa generazione. Inoltre, contattalo Caratteristiche Come Wi-Fi 6E, M.2 Key M, 5 porte USB (3 USB 3.2 Gen 2), 2,5 GbE LAN e uscite per più display 4K, il tutto a 110 x 117,5 x 47,85 mm.

ASRock 4 x 4 BOX-5000, Centro multimediale con AMD Zen 3

Perché i media? Perché puoi fare tutto con questi ASRock 4X4 BOX-5800U, BOX-5600U, BOX-5400U. In effetti, ci sono 4 modelli supportati dal Ryzen 7 5800U, 5 5600U e 3 5400U, trovando un equilibrio tra prestazioni e basso consumo energetico. e architettura Zain 3 Offre una riduzione della latenza fino al 17% su un singolo thread, rispetto a Zen 2.

Stiamo parlando di 6,7 W inattivoIl che sembra un grosso problema, giusto? La piattaforma che ASRock ci offre in questi mini PC è la seguente:

ammettere MEMORIA SO-DIMM DDR4 3200 MHz Con una configurazione totale di 64 GB.

Con una configurazione totale di 64 GB. porti HDMI 2.0a e 3 DisplayPort 1.2 (2 con USB 3.2 Gen 2) per 4K a 60 Hz .

(2 con USB 3.2 Gen 2) per . Porta LAN 2,5 gigabit .

. Wi-Fi 6E e bluetooth 5.2.

e bluetooth 5.2. SSD M.2 Dai formati 2242/2260/2280.

Dai formati 2242/2260/2280. SATA 3.0 per SSD o HDD da 2,5 pollici.

2 porte USB 2.0.

A livello di software, erano preoccupati che tutto l’hardware di cui erano dotati i minicomputer fosse compatibile con b. Inoltre, avremo Titolare VESA Per poterlo installare sul retro dello schermo risparmiando così spazio. queste misurazioni ASRock 4×4 BOX-5000 a partire dal 110 x 117,5 x 47,85 mm.

Come alcuni di voi potrebbero pensare, è hardware barebone, il che significa che dovremo acquistare la RAM e l’SSD M.2 separatamente per poterlo fare funzionare. Il brand taiwanese non ha indicato quando sarà disponibile o il suo prezzo, quindi si tratta di una presentazione pura e semplice.

Cosa ne pensate di questo ASrock? Vedi potenziale di crescita?