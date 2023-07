AsRock svela le nuove schede madri Taichi Lite di Intel e AMD

AsRock ha rilasciato due nuove schede madri con l’etichetta Taichi Lite.Pertanto, è un modello per processori Intel e un altro per processori AMD. Queste nuove schede madri mantengono le specifiche e le caratteristiche originali dei loro predecessori. Ma con un esterno aerodinamico e un’illuminazione RGB a basso profilo.

Nello specifico, questo nuovo gruppo include le schede madri Z790 e B650E Taichi Liteuna serie di schede madri incentrate sulla fornitura di funzionalità, prestazioni e durata eccezionali, offrendo l’opzione di scheda madre di fascia alta più conveniente sul mercato, Qualcosa per cui le schede madri AsRock Taichi sono conosciute in tutto il mondo.

schede madri Z790 E Tai Chi Lite B650E hanno VRM a 24 stadi, Ciò fornisce prestazioni del nostro processore che non saranno limitate dalla potenza che la nostra scheda madre può fornire

Queste schede madri offrono anche molte caratteristiche e tecnologie interessanti, che include PCIe 5.0 per consentirti di goderti le unità SSD più veloci sul mercato, Così saranno le GPU compatibili quando arriveranno. Dall’altro lato, Troviamo la connessione USB 4.0 sul retro, così come la compatibilità con USB Power Delivery fino a 60W Per caricare i nostri dispositivi compatibili senza la necessità di un caricabatterie dedicato.

La fine dell’articolo. Raccontaci qualcosa nei commenti!