Assassinio di Jovenel Moyes: deliberato, coinvolgimento degli Stati Uniti e connivenza del personale di sicurezza

Il 20 giugno, 17 giorni prima del suo assassinio, un gruppo armato ha tentato di eseguire il rapimento dell’allora presidente di Haiti, Jovenel Moise, all’aeroporto di Port-au-Prince, ma un cambiamento di programma ha impedito lo svolgimento dell’operazione fuori. Fuori da.

I dati emergono dal primo rapporto preparato dalle autorità haitiane, a cui ha avuto accesso il quotidiano El Tiempo, e in cui la polizia ha dimostrato le proprie supposizioni sull’assassinio: Il piano di assassinio è stato premeditato da mercenari colombiani, dalla partecipazione di due compagnie americane e dalla complicità degli elementi di sicurezza del presidente negli eventi, perché quando la casa di Moyes è stata attaccata, “la porta d’ingresso era aperta”.

Secondo la polizia, c’era un comando di sei uomini, a cui partecipavano i defunti mercenari colombiani Mauricio Javier Romero Medina e Doberni Cappador Giraldo, e avevano un ordine chiaro di “assassinare il presidente e cercare dollari”, che era in stanza dell’agente.

Come sono avvenuti gli eventi?

Il rapporto indica che dopo aver analizzato le testimonianze, questo può essere concluso I sospettati avrebbero saputo che avrebbero ucciso il presidente”.

Il giorno prima del delitto, il capitano colombiano in pensione Germain Alejandro Rivera Garcia, che era stato nominato capo dell’operazione, ha emesso l’ordine di “assassinare tutte le persone in casa”. La dirigenza si sarebbe rifiutata, perché si sarebbe recato ad Haiti “per prendersi cura delle figure della vita nazionale e non per uccidere nessuno”.

Ma Joseph-Felix Badiou, un ex funzionario del Dipartimento di Giustizia considerato uno degli intellettuali responsabili dell’omicidio, ha detto loro che nella stanza del presidente c’erano due valigette e due scatole del valore di 45 milioni di dollari. Di quei soldi, avrebbero ricevuto 18 milioni per “aver compiuto l’azione”, il che li avrebbe spinti ad accettare di commettere il crimine. Hanno messo una condizione: “Uccidono solo il presidente. Nessun altro”.

Per portare a termine l’operazione, CTU Security e Worldwide Capital, entrambe con sede negli Stati Uniti, hanno investito 865.376 dollari, denaro che verrà recuperato anche dopo il furto.

notte del crimine

La mattina presto del 7 luglio, verso l’una del mattino, i mercenari arrivarono al quartier generale privato di Moyes. Sono stati organizzati in quattro gruppi e distribuiti in sei camion. Secondo le indagini, in ogni veicolo viaggiavano da tre a quattro poliziotti haitiani.

Nel primo camion c’era un commando, battezzato con il nome Delta, di cui facevano parte l’ex militare Dobernay Cappador e James Solajis, un cittadino americano di origine haitiana che avrebbe potuto consegnarsi alle autorità di polizia haitiane dopo l’assassinio.

E il testo recitava: “Hanno sottoposto il personale dei due punti di controllo degli accessi alla casa presidenziale, e in ogni sito c’erano quattro uomini in uniforme militare, e li hanno montati sul retro dei camion”.

Il gruppo Delta si diresse verso la stanza del capo, mentre gli altri rimasero al primo piano. Comunicavano attraverso la radio. “Hanno portato le scatole, le borse e le valigie nel vialetto in modo che il gruppo al primo piano potesse aiutare a tagliare i soldi e metterli nei camion”, dice il documento. Diversi membri della dirigenza sono stati successivamente arrestati con una folla di banconote da $ 100 su di loro.

Il giornale non ha menzionato nel rapporto alcun dettaglio sulla tempistica della morte di Moss.

non c’è modo

La polizia ha scoperto che tre giorni prima dell’omicidio c’era stato un incontro a casa di Wendell Cook Thilott, giudice della Corte di cassazione, il massimo organo giudiziario del Paese, attualmente latitante. Hanno partecipato, tra gli altri, Joseph-Felix Badiou, l’uomo d’affari Rudolph Jarre e l’ex senatore dell’opposizione John Joel Joseph, tutti ricercati dalla polizia.

Secondo le informazioni, la dirigenza di quella riunione è stata informata che dopo la morte di Moyes, il giudice avrebbe assunto la presidenza e che dopo l’assassinio sarebbero stati responsabili della protezione di Moyes.

Ha sottolineato questo dicendo: “Erano calmi, e persino sicuri che le autorità haitiane li avrebbero protetti, perché gli era stato detto così. Ecco perché non sono fuggiti dall’isola”.

Ma dopo aver lasciato la casa, la polizia nazionale ha ucciso diversi membri della dirigenza, tra cui Duberney Capador. Il colonnello Rivera Garcia ha dato loro l’ordine di recarsi all’ambasciata di Taiwan, dove alla fine sono stati arrestati non meno di undici membri.

Una cosa che attende chiarimenti è l’incendio di tre camion, poiché oltre alla perdita di molte prove, come il video a circuito chiuso che è stato interrotto ed estratto da un commando, ci saranno anche “milioni”. di dollari” hanno portato fuori di casa.

(preso da RT in spagnolo)