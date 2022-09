Assassin’s Creed Mirage avrà un sistema di missioni completamente rinnovato

Ubisoft ha confermato che ACreed Mirage di ssassin avrà un sistema di missioni Nuovo nella serie. Durante una recente intervista, il direttore creativo di Assassin’s Creed Mirage Stephane Boudon ha rivelato che il gioco sarà caratterizzato da un nuovo sistema di ricerca che renderà il gioco più interattivo con le azioni del giocatore. Ora sarai in grado di inseguirti a piedi all’interno della città se viene rilevata un’anomalia, il che aggiungerà più eccitazione al gioco.

Mirage avrà un sistema di missioni che, proprio come le voci precedenti, avrai anche la possibilità di mimetizzarti con il pubblico. Ma ora il pubblico a volte può riconoscerti se in precedenza sei stato segnalato come ricercato. Boudon ha affermato che l’obiettivo finale di AC Mirage è creare una simulazione adeguata di Assassin’s Creed. in secondo luogo, Questa sarà la finestra di lancio di Assassin’s Creed Mirage.

AC Mirage avrà un sistema di ricerca

Assassin’s Creed Mirage avrà e avrà un sistema di missioni. Il gioco avrà tre diversi stati di ricerca. Il primo è uno stato di avvertimento in cui il giocatore può ancora eludere i nemici in modo relativamente semplice ed è inteso come un segnale di avvertimento per il giocatore. Il prossimo è lo stato della ricerca, in cui gli NPC diventano più aggressivi e iniziano a cercarti e provano a controllare la tua posizione.

Lo stato finale è semplicemente quando inizi una battaglia e entri in conflitto. Queste diverse fasi del sistema Wanted verranno trasmesse al giocatore attraverso l’interfaccia di gioco. Anche il sistema di intelligenza artificiale in Assassin’s Creed Mirage ha subito alcune revisioni.. Lo studio ha fatto molti sforzi per creare interazioni tra IA coerenti, quindi la scoperta dei giocatori funzionerà in modo più coerente tra gli NPC.