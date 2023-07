Assassin’s Creed Mirage ci guiderà nella storia di Baghdad

Giovedì 6 luglio 2023, 10:18



Ubisoft ha annunciato che il prossimo capitolo del suo franchise di punta (“Assassin’s Creed Mirage”) guiderà i giocatori in termini storici. Lo farà attraverso un metodo denominato “Baghdad History”, frutto delle sue collaborazioni con diverse prestigiose istituzioni.

Non è la prima volta che la multinazionale francese avvicina i suoi titoli all’ambito educativo: giochi come Assassin’s Creed Origins o Assassin’s Creed Odyssey hanno permesso agli utenti di approfondire rispettivamente i misteri dell’antico Egitto e dell’antica Grecia.

La descrizione ufficiale di The History of Baghdad recita quanto segue: «Nella ricreazione immersiva del gioco di Baghdad, i giocatori potranno scoprire un totale di 66 luoghi storici, ciascuno con una porta a fatti interessanti sul tempo, suddivisi. in cinque categorie: arte e scienza, credenze e vita quotidiana, vita di corte, economia e governo. Ogni voce è stata realizzata con cura in collaborazione con storici ed esperti in materia e illustrata con fotografie accuratamente selezionate provenienti dalle collezioni di importanti musei e istituzioni di tutto il mondo, tra cui la Collezione David, l’Istituto del mondo arabo (IMA) e Al – Khalili. Collezioni e il Museo Shangri-La di arte, cultura e design islamici”.

La dichiarazione di Ubisoft include anche le osservazioni di Thierry Noel, Head of Humanities and Inspiration: “Assassin’s Creed ha sempre cercato di essere un trampolino di lancio per i giocatori per scoprire di più sulle ambientazioni storiche e sui tempi affascinanti in cui ciò avviene. Utilizzando le informazioni raccolte dagli esperti”, History of Baghdad” presenta una prospettiva informata sulla Baghdad del IX secolo e sull’impero abbaside, combattendo i pregiudizi e i cliché ad essi associati. Il nostro lavoro con contributori ed esperti per creare questa caratteristica di Assassin’s Creed Mirage dimostra ancora una volta l’impegno per l’autenticità e il rigore che definisce la serie.”

Tra i consulenti di The History of Baghdad c’è Glair Anderson, medico esperto di arte islamica. Vanessa van Rinterjem, medico specializzato nella Baghdad medievale; Ali Aloumi, ricercatore di storia islamica. e Raphaël Weyland, un medico esperto di storia islamica che si è unito a Ubisoft per creare il gioco.

Assassin’s Creed Mirage arriverà su PlayStation e Xbox e sarà compatibile il 12 ottobre.

