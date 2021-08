Assassin’s Creed Odyssey aggiornato su PS5 e Xbox Series X/S per portare l’azione a 60fps

Non è affatto un brutto momento per riavere alcuni grandi giochi che sono stati pubblicati diversi anni fa, soprattutto se hanno ricevuto miglioramenti sotto forma di aggiornamenti grazie alle console di nuova generazione. È appena successa la stessa cosa Assassin’s Creed Odyssey con correzione Inserito da Ubisoft E questo esiste già Speriamo che questo spettacolo vi piaccia.

Quello che fa esattamente è aumentare il tasso di immagini al secondo, quindi L’azione passerà da 30 fps a 60 fpsSia su PS5 che su Xbox Series X/S, grazie alla retrocompatibilità, è la scusa perfetta per tornare a godersi uno dei migliori capitoli della saga.

Nel caso di Xbox One, è 370 MB, mentre quelli con la loro copia su PS4 dovranno scaricare 470 MB, anche se dobbiamo sottolineare il fatto che i miglioramenti delle prestazioni Riguarda solo le nuove console di Microsoft e Sony Allo stesso modo la risoluzione o altri aspetti tecnici non saranno interessati.

Quindi puoi tornare a Antico Egitto Oppure partecipa pienamente per la prima volta a questo capitolo in cui passerai dall’essere un mercenario a un eroe greco. Sulla strada per diventare una leggenda, dovrai prendere parte a guerre spietate, nei panni di Cassandra o Alexios, con una trama in cui alcuni personaggi storici ti conosceranno meglio.