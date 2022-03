Assassin’s Creed The Ezio Collection: un viaggio preciso nella storia d’Italia

Assassin’s Creed Indubbiamente una delle risorse principali che i giocatori riconoscono Ubisoft. Con sorpresa di pluripremiati sviluppatori, top architect e molti altri, ieri abbiamo visto il primo trailer del viaggio, che include un team di storici professionisti dell’universo in cui è ambientato il gioco.

La formula di Ubisoft non copriva solo un’area grafica, senza lasciare nessuno in grado di parlare, ma la proposta mostrava un gameplay ricco di libertà e dinamica, dopo il quale molti giochi sarebbero stati presi come base. . Ad esempio, scavalcando torri torre – torri torreggianti – e localizzando o sincronizzando nuove aree della mappa, userò in seguito filmando il video. The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Tra gli altri. Un’altra innovazione considerata pioniera è la dualità offerta nella progettazione dei viaggi. In essi, il giocatore può superare di nascosto gli ostacoli o scatenare il caos con pari possibilità di vittoria.

Ora, con questo paradiso digitale già integrato, Ubisoft ha ampliato la sua task force per diventare una delle società di videogiochi più forti al mondo. Così passavano gli anni, le nuove consegne non tardavano ad arrivare con i rispettivi ampliamenti, erano tutte localizzate altrove, ma costruite sempre sotto il prototipo Invita l’utente a vivere l’azione, gli omicidi danzati e i fatti storici Attirerà con forza l’attenzione.

Le sedi dei Giochi sono molto diverse, principalmente tu Israele, Palestina e Siria (Assassin’s Creed II), Italia (Assassin’s Creed III), Mar dei Caraibi (Assassin’s Creed IV), Francia (Assassin’s Creed, Cina: Uni), India e Russia (Assassin’s Creed: Chronicles), Inghilterra (Assassin’s Creed: Syndicate), Egitto (Assassin’s Creed: Origin), Grecia Assassin’s Creed: Valhalla).

Siamo felici di inserire gli ultimi contenuti da Infobae Collezione Ezio. Qui, Ubisoft si è occupata dell’invio di tutti i giochi che coprono i territori italiani – e con Ezio come protagonista – sulla nuovissima Nintendo Switch. Questa raccolta contiene Assassin’s Creed II e tutte le prefazioni e gli epiloghi fraterni.

A livello tecnico, la console in modalità portatile prevede una distribuzione uniforme dei controlli nella sua fluidità di framerate ottimale (visualizzazione dei frame al secondo). Gamble è stato tradotto proprio come il gioco originale sui rispettivi siti di lancio e, se non l’hai mai provato prima, troverai una manipolazione dei personaggi di terze parti veloce e agile, buone impostazioni di combattimento e maestoso Parker. Dalla città di Firenze nel XVI secolo.

In modalità tritata, la scarica di adrenalina e la grafica sono notevolmente migliorate, anche se giocare sul sistema portatile non rovina il gioco perché è ottimizzato per le fotocamere Nintendo Switch Lite.

Per i nuovi visitatori, utilizzare il pulsante (-) quando possibile è consigliato al cento per cento perché premendolo possono accedere a una piccola enciclopedia con informazioni molto interessanti e sintetiche sui dati effettivi e sugli eventi descritti.

Assassin’s Creed: La Collezione Ezio Questa è una tappa irresistibile per vivere – o tornare – la serie Ubisoft che ha affascinato milioni di giocatori nel corso degli anni. Il set completo include 100 ore di giochi e non deluderà.

