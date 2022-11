Assassin’s Creed: Valhalla data di fine del contenuto e dettagli post-lancio

Sono passati due anni dall’uscita di Assassin’s Creed: Valhalla Un’autentica esperienza vichinga Clan Ivor e Crow nell’Inghilterra del IX secolo. Per tutto questo tempo, Ubisoft ha fornito al gioco tonnellate di contenuti (sia gratuiti che a pagamento) Più di 20 milioni di giocatori che stavano seguendo questa avventura.

Mai prima d’ora un gioco della saga di Assassin’s Creed ha ricevuto così tanto supporto per così tanto tempo, ma tutto ha una fine. Lo ha annunciato l’azienda della famiglia Guillemot 6 dicembre Darà il tocco finale al gioco con l’ultimo aggiornamento dei contenuti, The Epilogue capitolo finale“l’emozionante e commovente finale della saga di Ivor”.

Assassin’s Creed: l’ultimo aggiornamento di Vahalla

Come novità principale, il Aggiornamento 1.6.2 che arriverà il 6 dicembre includerà capitolo finale. Questo epilogo chiuderà alcune delle storie che sono state sviluppate durante il gioco e servirà come addio al tempo che ho trascorso con il Raven Clan. Per accedere a questo contenuto, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

Completa il Storia principale Un giuramento di fedeltà a tutte le terre d’Inghilterra

Un giuramento di fedeltà a tutte le terre d’Inghilterra Completa gli archi narrativi leggendari per Asgard e Jotunheim

Fino a livellamento 5 e la costruzione della caserma di Jomsviking

e la costruzione della caserma di Jomsviking Elimina tutti i bersagli Medaglia degli Antichi E scopri chi è il loro capo

D’altra parte, Ubisoft ha escluso lo sviluppo della modalità Nuovo gioco +, che è qualcosa che i giocatori hanno richiesto. La società comprende che la natura del gioco, con tutto il suo contenuto e la lunga storia principale, non richiede tale opzione.

Verrà però aggiunta un’altra funzionalità molto richiesta dalla community: la possibilità di tenere il cappuccio in qualsiasi momento. Questa nuova opzione verrà aggiunta al menu delle opzioni di gioco e ti permetterà di ottenere un file Il cappuccio è sempre montatoRimuove persino il mantello di Ivor. Questa modifica sarà puramente estetica e non influirà sul gameplay.

Una volta rilasciato l’aggiornamento, lo farai anche tu Le festività stagionali non saranno più celebrate Da Assassin’s Creed: Valhalla (Yule, Ostara, Sigrblót e Oskoreia) a Ravensthorpe. Tuttavia, i giocatori che non si sono divertiti in precedenza potranno comunque ottenere tutte le ricompense di questi eventi visitando qualsiasi commerciante in Inghilterra.

Per quelli di voi che non hanno ancora giocato ad Assassin’s Creed: Valhalla, fate attenzione al nostro catalogo passare il gioco xbox, poiché si vociferava che sarebbe arrivato sul servizio di gioco di Microsoft. Niente di assurdo considerando che possiamo già contare sulle due puntate precedenti di questa ultima trilogia del franchise: Le origini e l’Odissea.