Assicurati che supporti CPU fino a 170 W TDP

emm Volevo chiarire e fare una correzione sui limiti di potenza che avrebbe la presa AM5E il Ciò includerebbe i processori Ryzen 7000. Si noti che questa correzione e chiarimento TDP non si riferisce specificamente alla serie Ryzen (Zen 4), ma al socket AM5.

AMD afferma che il socket AM5 supporta CPU fino a 170 W TDP

AMD vuole correggere i limiti di potenza e TDP che introdurrà il prossimo AMD Socket AM5. AM5 supporta fino a 170 W TDP con PPT fino a 230 W. TDP * 1,35 è il modo in cui TDP rispetto a PPT viene generalmente calcolato per i socket AMD nell’era “Zen” e la nuova gamma TDP da 170 W non fa eccezione (170 * 1,35 = 229,5).

Questo nuovo set di TDP consentirà prestazioni significativamente più elevate in termini di potenza di calcolo su CPU con un numero elevato di core e carichi pesanti. Questo si unisce alle combinazioni TDP da 65W e 105W già offerte da Ryzen. AMD è orgogliosa di fornire alla comunità di appassionati trasparenza e chiarezza riguardo alle capacità dei suoi prodotti. Quindi vorremmo cogliere l’occasione per scusarci per il nostro errore e per l’eventuale confusione che potremmo aver causato su questo argomento.

Non esitare a contattarci per qualsiasi domanda su questo o qualsiasi altro prodotto o tecnologia AMD. ”

Anche se mancano ancora molte informazioni sui modelli della serie Ryzen 7000 e valori TDP per ciascuno, l’aumento del TDP si tradurrà in modelli a 12 e 16 core per gli appassionati di prestazioni (HEDT) che cercano velocità di clock massime, mentre i soliti modelli base a 12 e 16 avranno un TDP più vicino a quello che vediamo in la serie. Ryzen 5000, con i modelli 5900 volte anche 5950X, che ha un TDP di 105 W.

D’altra parte, la forza 230 Watt PPT Ti avvicinerai ai valori Core i9-12900K nella presa LGA1700chi arriva 241 watt.

Dovremo aspettare qualche mese prima che AMD faccia una presentazione sul Ryzen 7000 e le specifiche di ogni modello per sapere esattamente quale sarà la strategia del produttore. Ti terremo informato.