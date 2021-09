Asta di antichità messicane a Roma, Italia annullata

Ministero degli Affari Esteri, The Segretario della Cultura E l’Istituto Nazionale di Antropologia e Storia (INAH), 17 ha annunciato l’asta Siti archeologici Il Messico si terrà Roma, Italia, È stato annullato.

Tutti e tre gli eventi federali hanno accolto con favore la cancellazione Asta Fornito dal sito di vendita Casa delle Belle Arti Bertolami, Questo è previsto per il 16 settembre 2021, con pezzi che ne faranno parte Tradizione Archeologica Dal Messico.

In una nota, l’Assessore alla Cultura, Alejandra Frausto Guerrero, l’Ambasciatore del Messico in Italia riconosce gli sforzi di entrambi, Carlos Garcia de Alba, Come in generale Roberto Ricardi, Capo del comando moschettone Per quello Tutela del patrimonio culturale italiano, La squadra che si è assicurata tutti i pezzi bloccherà quelli che non sono stati messi all’asta e quelli che sono già stati assegnati.

Il capo della politica culturale del Paese ha sottolineato che questa garanzia era “il risultato”. Diplomazia culturale; Il dialogo e il lavoro permanente dei due Paesi riconosceranno i più grandi tesori nel loro patrimonio, i simboli della loro storia, la loro identità e il sacro che esiste per il loro popolo. ”

Pertanto, ha detto:

Intraprenderemo uno sciopero preventivo contro il contrabbando di beni culturali; Prima che la legge messicana diventi un crimine, faremo sapere a chiunque venda questi pezzi dove pensare per trarre profitto dalla nostra tradizione.

Nella lista della casa Asta, I pezzi erano già assegnati a persone a cui erano stati dati fino a 400 euro – quasi 10.000 pesos – a pezzo. Tra loro c’erano utensili, vasi di terracotta e figure umane culture mesoamericane Da varie parti dell’ovest e dal Golfo del Messico.

Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, una volta protetti, i pezzi sono stati rispediti in Messico, dove è stata emessa una sentenza in merito alle loro prove illegali; Come è successo in altre occasioni, nel 2019 sono state date 594 offerte di voto al Messico, o lo scorso maggio sono stati restaurati 23 siti archeologici.

