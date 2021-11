Asta di scarpe Kobe Bryant a Ginevra | fuori dal calcio

Si ritiene che i primi manichini indossati dalla defunta star del basket americano Kobe Bryant o i due bracciali della regina di Francia Maria Antonietta siano due delle principali attrazioni della settimana delle aste di lusso che si terrà a Ginevra la prossima settimana.

La scarpa, una Nike Air Zoom Huarache 2k4, sarà messa all’asta da Sotheby’s, che esporrà anche gioielli di nobili russi portati fuori dal paese dopo la rivoluzione del 1917, mentre sarà messo all’asta un braccialetto di Maria Antonietta. Correre per caricare Christie’s, come previsto da entrambe le società.

Le scarpe di Bryant, morto in un incidente in elicottero lo scorso anno, saranno messe all’asta con un prezzo di partenza di 20mila franchi svizzeri (19mila euro, 22mila dollari). Bryant ha utilizzato le sneakers nella vittoria della sua squadra, i Los Angeles Lakers, contro i suoi principali rivali del momento, i Clippers della stessa città californiana, nell’incontro tenutosi allo Staples Center il 17 marzo 2004 in cui la guardia tiratrice segnò 27 punti.

I gioielli che Christie’s metterà in vendita appartengono a Maria Antonietta, tagliati nel 1793, sono un paio di bracciali di diamanti che la Regina custodiva in una scatola con altri suoi preziosi oggetti, per proteggere durante la Rivoluzione francese. I gioielli, intatti secondo la casa d’aste britannica, saranno messi all’asta a prezzi di oltre 2 milioni di franchi svizzeri (1,9 milioni di euro, 2,1 milioni di dollari).

EFE