Aston Martin DBS 770 Ultimate, nella supercar Olympus

Aston Martin presenta quello che sarà uno dei suoi modelli Migliore della Gamma Insomma, per ora, ce ne ha mostrati solo alcuni Teaser L’auto sportiva che arriva e ha un aspetto fantastico.

Questa è l’ultima versione del famoso Gran Turismo Melassa, una serie speciale super limitata che porta a termine la produzione di uno dei suoi modelli più belli, il DBS. sotto il nome Aston Martino DBS 770 Ultimate Forte visione chiara coupé Con due ante precedute dalla leggendaria frase del marchio: “ Principale Per superarli tutti”.

Un’altra Aston Gran Turismo

Le modifiche interessano entrambi Motore V12 Come il resto degli organi meccanici, il che lo rende molto bello gli sport con ogni mezzo della parola. Questa nuova supercar, perché rientra interamente in questa categoria, è pronta a competere con modelli come Ferrari 812 da competizioneche è una variante migliorata sviluppata da 812 ultraveloce Ed è considerata la Ferrari stradale più veloce mai realizzata 812 cavalli di forza.

Come confermato dal marchio stesso, solo 499 unità DBS 770che è il numero che indica il proprio potere assoluto. Il marchio non lo ha ancora mostrato per intero, ma ha mostrato un file video Dal momento che il suo potenziale può essere valutato, anche se solo in parte.

Aston con un motore V12 modificato

Sotto l’enorme cofano troviamo una versione migliorata del MOTORE V12.2 BITURBO DA 5,2 L Dalla forza che si trasmette in questo caso di parto 715 cavalli per 770. Con questi dati diventa la seconda vettura di serie più potente Che l’azienda ha costruito fino all’arrivo di Aston Martin Il Valhalla ha 937 cavalli Che, se le previsioni saranno rispettate, andrà alla catena di montaggio nel 2023.

Nella gamma del marchio si posiziona sopra la corrente Un 77 da 740 cavalli di potenza, e poi troviamo un’Aston Martin DBX 707 e 670 cavallimentre l’apice dell’offerta di modelli di Aston Martin è Valchiria del 1160 cavalli.

Al momento non ci sono altre informazioni tecniche sul modello, e tutto sembra indicare che il suo prezzo di vendita sarà molto più alto 300 mila euro.