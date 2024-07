Aston Martin F1 ritiene che “è tempo di apportare miglioramenti e non parlarne”.

Il team Aston Martin sta vivendo una serie di risultati negativi che non usciva dalla fine della scorsa stagione. Attualmente sono la quinta potenza sulla griglia, più vicina alla zona inferiore rispetto ai leader Rimangono in questa posizione nel Campionato Mondiale Costruttori grazie alle prime gare della stagione 2024Quando i concorrenti non hanno ancora aggiornato le loro auto.

Ma man mano che le cose vanno, le cose si avvicinano, quindi ogni decimo è il benvenuto, anche se non riescono a dare più prestazioni all’AMR24, che è difficile da guidare, come ha ammesso il suo direttore, Mike Crack. Inoltre, la squadra ha ricevuto parole dalla sua stella Fernando Alonso, che attende con ansia i nuovi ingredienti per il Gran Premio d’Ungheria.

Poi gli è stato chiesto del commento del boss del team Silverstone, Astori Crede che dovrebbero apportare questi miglioramenti e non apparire nei media attraverso le paroleperché quello che parla davvero è il cronometro: “Ho ancora il contratto qui, altrimenti non sarei venuto, e preferirei continuare a lavorare Ovviamente, quando sviluppi la tua macchina durante l’anno, e anche dal momento in cui tu inizia da qui, “hai uno stretto rapporto di lavoro con il pilota”.

“Penso che questo valga per tutti i numeri chiave. Quando apporti un miglioramento alla tua macchina, dici ai conducenti cosa ti aspetti da loro. Se non fai il miglioramento che hai promesso, ovviamente loro non ce la faranno.” Happy, penso che Fernando sia proprio questo [Alonso] “Lo diceva sul serio”, ha detto. “Non posso ringraziarlo di più. È ora di presentarsi e non parlare”.

Mike Crack comprende la complessità di portare alla perfezione un’auto verde su questo percorsoha sottolineato che è “molto imprevedibile”, come hanno già affermato i suoi piloti dall’inizio dell’anno: “Entrambi i piloti commentano chiaramente quanto sia difficile da guidare questa macchina, è assolutamente imprevedibile A volte, pensi che non possiamo farcela. “Quella curva è così veloce, ma sfortunatamente il resto del circuito non può andare così veloce.”

“È qualcosa che, se la macchina ti sorprende, ti lasci un margine, non vai al limite e non c’è fiducia. Penso che la fiducia sia una delle parti più importanti, è qualcosa che è molto facile da ottenere. Spiega , e amplificherai i problemi che già hai.”

