Aston Martin Valkyrie Spyder, la cosa più vicina alla guida di Formula 1 su strada

Cosa succede se togli il tettuccio di una delle supercar più spietate? Questa è la domanda che Aston Martin si è posta e la risposta è il Valkyrie Spider. Dicono che guidare sia la cosa più vicina a portare un’auto di Formula 1 fuori pista.

Aston Martin ha scelto il Concours d’Elegance di Pebble Beach a Monterey, California, per presentare la sua nuova creatura. il nuovo Ragno Valchiria Seguendo le orme delle supercar dell’azienda britannica come Valkyrie Amr Pro, che è progettato per ruotare in un cerchio.

Il rapporto tra Aston Martin e Formula 1 Finora era limitato alla partecipazione Safety car Vantage Como Nel Grand Prix, una versione migliorata del modello, sì.

Lo stesso si può dire di questo ragno: tiene il treno Motore ibrido V12 da 1155 CVTuttavia, la carrozzeria in fibra di carbonio è stata modificata e l’aerodinamica e il telaio attivo sono stati ricalibrati in modo più preciso. Il tutto con l’obiettivo di migliorarne le prestazioni durante la guida senza capote.

In esclusiva per Valkyrie Spider, le nuove porte anteriori incernierate in avanti sono state ridisegnate.



L’auto decappottabile più veloce e potente di Aston Martin

Perché questa è la particolarità del modello. Il Valkyrie Spider è dotato di un baldacchino appositamente progettato, rimovibile e leggero composto da Piastra centrale in fibra di carbonio Che si collega all’abitacolo nella parte posteriore e alla cornice del parabrezza nella parte anteriore, insieme a una coppia di vetri in policarbonato incernierati su entrambi i lati. Quando le porte si aprono, è sufficiente sollevare il coperchio e riporlo. Guidare senza ci si sente vicini alla Formula 1.

È il prodotto di soluzioni ingegneristiche per Aston Martin e Red Bull Advanced Technologies (RBAT) ha raggiunto una velocità massima di oltre 330 km/h con la parte superiore rimossa (e superiore a 350 km/h con la parte superiore). Quindi è Aston Martin decapitabile ms rpido Omologato per l’uso stradale fino ad oggi.

Si prevede di produrre 85 unità del Valkyrie Spider.



Esperienza di Formula 1

Per aumentare la sensazione di stare seduti al volante della Formula 1, la posizione del sedile, praticamente al centro e con un basso dislivello tra fianchi e caviglie, si ispira alle pose da competizione. Inoltre, include un file imbracatura di sicurezza Sei punti di attacco.

Le modifiche all’aerodinamica dell’auto non sono le uniche. Anche la cabina in fibra di carbonio è stata modificata per supportare e creare pannelli della capote rimovibili nuove porte. Installa un tutorial rivolto in avanti, esclusivo per Valkyrie Spider, riprogettato per la flessione in avanti.

Aerodinamica, telaio, abitacolo… tutto è stato modificato nella nuova Valkyrie Spider.



Le aspettative suscitate dalla nuova supercar indicano che 85 unità di Valkyrie Spider Lo schema in un primo momento sarà abbreviato. Le prime consegne sono previste per la seconda metà del 2022.