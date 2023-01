Astronauti, perché non scoreggiate nello spazio? Sarà molto pericoloso

gas nel corpo sotto forma di eruttazione o flatulenza, Sono molto normaliPerché il corpo umano lo accumula a causa di ciò che viene consumato quotidianamente o per vari motivi Come malattie e condizioni di questo tipo. Tuttavia, uno dei maggiori problemi che la mancanza di gravità nello spazio pone agli astronauti, è che è molto pericoloso far uscire il gas se non ci sei luogo controllato con una certa grinta poterlo fare. Qui spieghiamo perché.

Perché l’eruttazione e la flatulenza sono pericolose per gli astronauti?

Chris Hardfield, astronauta in pensione, ex comandante del Stazione Spaziale Internazionale E famoso per l’editoria Strani video sulla piattaforma YouTube sulle cose Cosa fanno quotidianamente le persone che lavorano nello spazio? Fuori, tempo fa ha postato un tweet in cui spiegava perché non si può ruttare nello spazio. Si scopre che la gravità zero fa galleggiare tutto all’interno di un oggetto. Quindi, quando si cerca di espellere il gas, questo Uscirà con tutto ciò che va con lui dentro.

Hardfield ha spiegato quanto segue riguardo ai gas nello spazio: “Non puoi ruttare nello spazio perché aria, cibo e liquidi sono nel tuo stomaco”. galleggiare insieme come bolle spesse. se rutti, Vomiti in bocca. Quindi indovina dove va l’aria intrappolata?

Non puoi ruttare nello spazio perché l’aria, il cibo e il liquido nello stomaco fluttuano insieme come bolle grumose. Se rutti, vomiti in bocca. Quindi indovina dove va l’aria intrappolata? https://t.co/4ZPMY9ixVA —Chris Hadfield (@Cmdr_Hadfield) 2 novembre 2018

Ora, nel caso della flatulenza succede qualcosa di simile, è molto pericoloso Prova a scoreggiare Perché questo può essere accompagnato vari liquidi, anche solidi, Si trova nel colon. Inoltre, secondo vari scienziati e astronauti, all’interno di una cabina pressurizzata Potrebbe causare un incendioQuesto perché la formazione della flatulenza è molto diversa da quella dell’eruttazione. Questi consistono principalmente da metano e idrogeno, Entrambi sono abbastanza combustibili, quindi in caso di scintille, La tragedia può accadere.

Tuttavia, sono arrivate sia la NASA che diverse entità spaziali si adatta al design Il mio posto con filtri adeguati assorbire questi gas in modo controllatoChe a sua volta è responsabile di dissiparlo senza alcun pericolo e inoltre, senza avvertire alcun odore.