Astronavi, armi e molto altro

Lo spettacolo Cowboy Bebop di Netflix è arrivato! La nuova anteprima dura due minuti e mezzo e si presenta Uno sguardo ai vari brani della serieAlcuni di loro saranno molto familiari ai fan degli anime. include un Ricreazione di una delle immagini originali più famose, che è stato presentato in innumerevoli video musicali nel corso degli anni.

Il trailer mostra che adattarsi all’azione dal vivo Sarai molto ispirato dai materiali originali, anche se non è necessariamente una parafrasi del personaggio. Tra i più noti ci sono Pierrot Le Fou, il gruppo terroristico ambientale Space Warriors e Teddy Bomber, e alcuni cenni alle storie di Spike e Jet.

È ora di mandare all’aria questa scena e questi tre cacciatori di taglie sono mille passi avanti. tutti gli episodi #bebop cowboy Sono arrivati ​​il ​​19 novembre. pic.twitter.com/CZ5llA6wMq – Netflix Spagna (NetflixES) 27 ottobre 2021

Oltre al trailer, Netflix ha rilasciato un nuovo poster per questa serie che puoi vedere qui sotto. Spike, Jet e Faye vengono mostrati intorno allo Swordfish in come appare una vecchia città occidentale.

Spike, Faye e Jet arrivano sulla scena di Netflix il 19 novembre pic.twitter.com/G1ydjo1HC8 – Netflix EEK-ed? (Netflix Geek) 26 ottobre 2021

Questo è il trailer di Cowboy Bebop Il miglior look che abbiamo avuto finora nella serie di adattamento live action. Le opinioni dei fan sono molto contrastanti: alcuni sono entusiasti e altri si chiedono se il titolo abbia una “crisi di identità” in relazione all’anime.

Cowboy Bebop di Netflix sarà presentato ufficialmente in anteprima su Netflix il 19 novembre.