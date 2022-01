Asus lancia un tablet con uno schermo flessibile: ZenBook 17 Fold

Da qualche tempo, i tablet sono diventati così popolari che si sono ritagliati una nicchia nel mondo dei laptop, dove oggi è altrettanto bello lavorare con un laptop come lo è con un tablet con tastiera fisica. E se aggiungiamo davvero le ultime tecnologie nel mondo dei telefoni cellulari e dei terminali con schermo flessibile, abbiamo ciò che ASUS ha appena presentato al CES di Las Vegas, il principale spettacolo tecnologico dell’anno.

Asus ZenBook 17 volte

ZenBook 17 Fold è un Tablet OLED pieghevole a schermo intero, che è un’evoluzione del concetto Project Precog a doppio schermo introdotto dall’azienda nel 2018. Il dispositivo viene fornito con Tastiera Bluetooth con touchpad. Quando lo schermo è parzialmente piegato e la tastiera è posizionata nella metà inferiore, può essere utilizzata in modo efficace Come un laptop Windows da 12,5 pollici con risoluzione Full HD. Per più spazio, la tastiera può essere posizionata sulla scrivania e il tablet può stare in piedi.

Quando è completamente aperto, Lo schermo da 17,3 pollici contiene:

Proporzioni 4: 3

Risoluzione 2560 x 1920 QHD

Rapporto di contrasto 1.000.000:1

Gamma di colori 100% DCI-P3

Tempo di risposta di 0,2 ms

La frequenza di aggiornamento è di 90 Hz.

Questo touchscreen convalidato da Pantone è conforme allo standard VESA DisplayHDR 500 True Black e supporta Dolby Vision.

Nessun prezzo ancora per maggio 2022

ZenBook 17 Fold contiene Una batteria da 75 WWiFi 6E, Bluetooth 5.2, sistema a quattro altoparlanti Dolby Atmos e memoria SSD M.2 NVMe da 1 TB. Puoi venire fino a 16 GB di memoria LPDDR5, Accanto L’ultima CPU di IntelCon grafica integrata Le porte sono limitate a Una porta Thunderbolt 4 USB-C e un jack combinato audio da 3,5 mm.

ASUS non ha rivelato i prezzi, anche se intende lanciare lo ZenBook 17 Fold intorno a maggio. Il dispositivo e la tastiera insieme pesano quasi due chilogrammi, il che può rendere difficile la vendita per alcune persone. Resta da vedere se ASUS riuscirà a superare questo problema, così come le difficoltà della catena di approvvigionamento e i problemi che altri produttori hanno avuto con i dispositivi pieghevoli.