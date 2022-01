Asus | Laptop | CES 2022 | lanciare | ExpertBook B5, Chromebook Flip CX5, ExpertBook B3 | Caratteristiche | batteria | nda | nnni | GIOCO SPORTIVO

Asus Ha annunciato la sua linea completa di soluzioni aziendali progettate per i mercati aziendali e dell’istruzione, con cinque modelli in mostra a CES 2022 , inclusi ExpertBook B5, B5 Flip, B3 Detachable, ExpertCenter serie D700 e ASUS Chromebook Flip CX5.

Progettati per il successo aziendale, i notebook ExpertBook sono eleganti, con uno chassis aerodinamico e progettati con precisione oltre la leggerezza, mentre sono dotati di una serie di protezioni che aderiscono ai severi standard militari statunitensi MIL-STD-810H.

inoltre, Asus Questi laptop pesano circa 1 kg e sono disponibili nelle tradizionali varianti Clamshell e Flip. I nuovi modelli ExpertBook B5 (B5402C) ed ExpertBook B5 Flip (B5402F) sono dotati di schermi da 14 pollici, che integra i modelli ExpertBook B5 da 13 pollici esistenti per offrire una suite business completa.

Anche B5 e B5 Flip sono pronti per l’uso, con un processore Intel Core i7 con grafica Iris Xe, 48 GB di RAM e Wi-Fi 6E, Garantire un calcolo veloce e reattività. Dispone inoltre di due dischi rigidi per fornire fino a 2 TB di capacità e lettura e scrittura di dati super veloci. Queste unità supportano anche RAID 0/1 per prestazioni più veloci o una maggiore affidabilità dei dati.

D’altra parte, il Asus ExpertBook B3 Detachable (B3000) è un laptop 2 in 1, con batteria a lunga durata per l’apprendimento remoto o il lavoro ininterrotto. È anche il primo dispositivo con la piattaforma informatica Snapdragon 7c Gen 2, con uno stilo integrato e sistema operativo Windows 11 preinstallato.

Il B3 rimovibile viene fornito con un ExpertStand, una copertura robusta e facile da collegare, e ExpertBoard, una tastiera complementare con una comoda corsa dei tasti di 1,5 mm. La copertura rimovibile, magnetica e antimacchia dell’ExpertStand funge da accessorio a due vie, mentre l’Expert Panel si attacca facilmente per un accesso istantaneo.

Se vuoi acquistare un PC parziale, queste sono le nuove CPU di Asus: ExpertCenter. (Foto: Asus)

Informazioni sulla serie Asus ExpertCenter offre un’ampia gamma di configurazioni e prezzi per aziende di tutte le dimensioni, dai piccoli e medi uffici alle grandi aziende. I modelli selezionati sono ExpertCenter D700SD (SFF), D700MD (piccola torre) e D700TD (torre), che presentano l’ultimo processore Intel Core i9 di 12a generazione, scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3060 e 128 GB di RAM DDR4 a 3200 MHz.

Infine, l’Asus Chromebook Flip CX5 (CX5601) da 16 pollici è un laptop convertibile con un display NanoEdge a 3 lati che ha un rapporto di aspetto 16:10 e si adatta a più schermo nello chassis per immagini luminose, fluide e spaziose, con abbondanza di stanza Maggiore verticalità rispetto ai tradizionali pannelli 16:9.

Il Chromebook Asus Flip CX5 offre anche l’ultimo processore Intel di 12a generazione e WiFi 6E dual-band (802.11ax) che include una nuova banda da 6 GHz per segnali forti e stabili e velocità della luce, consentendo agli utenti di caricare contenuti online. Occhio. Inoltre, è possibile aggiungere la piattaforma Intel vPro e Chrome Enterprise o Education Upgrade, consentendo agli amministratori IT di migliorare i flussi di lavoro cloud e la sicurezza aziendale o personalizzare le esperienze utente per insegnanti e studenti.