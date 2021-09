Asus presenta la sua nuova gamma di laptop ai creatori con una serie di innovazioni | Tecnica

ASUS Introdurre varie novità nell’evento virtuale Creazione increataInclude una vasta gamma di laptop per creatori e aggiorna i laptop per creatori con funzioni innovative e caratteristiche rinnovate, come schermi OLED, nonché altri dispositivi che completano l’ecosistema di prodotti orientati ai creatori. Computer desktop, proiettori, monitor e mouse.

Negli ultimi anni, ASUS ha apportato diverse innovazioni al suo robusto portafoglio di laptop creativi, mettendo in evidenza il secondo ScreenPad Plus che si trova nei laptop ZenBook Pro Duo 15 e ZenBook Duo 14.

Il rinnovamento in questa nuova generazione è controllo fisico del rotore Trovato nel nuovo ProArt Studiobook 16 e ProArt Studiobook Pro 16 e il suo nome Tablet ASUS.

Grazie a questa innovazione, i nuovi laptop sono in grado di integrare un Software di controllo fisico preciso nelle applicazioni creative di Adobe Suite, rendendolo un ottimo strumento per artisti, fotografi ed editor video.

Un altro strumento che ASUS ha incluso I tuoi team sono per i creatori È l’accesso a un file? Abbonamento gratuito a Fino a 3 mesi per Adobe Creative Cloud لمجموعة, con una varietà di applicazioni creative, come Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro e altre.

Per completare la tua linea di attrezzature per i creatori, così come le attrezzature di linea ProArt StudiobookASUS ha aggiunto un totale di 8 modelli diversi alla sua serie Vivobook ProCon opzioni per processori AMD Ryzen 5000 H-Series e Intel Core H-Series di 11a generazione e grafica dedicata con opzioni fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti in 14 versioni.

Mentre la serie dei taccuini Vivobook Pro è progettato per creatori occasionali esigentiserie di computer portatili ProArt Studiobook si concentra sui creatori professionisti che richiedono hardware personalizzato specifico e certificazioni di fornitori di software indipendenti (ISV), tra gli altri requisiti richiesti dal settore.

Entrambe le serie sono costituite da laptop dotati di schermi Tecnologia OLED In particolare, i modelli Studiobook 16 OLED, Studiobook Pro 16 OLED e Vivobook Pro 16X OLED hanno I primi 16 schermi OLED HDR al mondo, in corpi più o meno delle dimensioni di un laptop da 15 pollici.

Computer portatili per creatori professionisti, occasionali e avanzati

Comprendendo l’enorme numero di utenti creativi e le loro esigenze, ASUS ha offerto un vasto catalogo di laptop per garantire che tutti possano trovare il loro compagno perfetto, non importa se sono professionisti creativi, avanzati o occasionali o se si esibiscono come artisti. /3D video editor, fotografi o musicisti.

Da un lato c’è il nuovo ProArt Studiobook e ProArt Studiobook Pro, Disegnato per Creatori professionisti, che offre strumenti come ASUS Dial Physical Rotational Control e altre funzionalità su misura per soddisfare le esigenze specifiche del settore.

Oltre alla tecnologia Tablet ASUSQuesti laptop hanno schermi OLED HDR Chi può prendere una decisione? 4K Che è creato anche per una rappresentazione accurata dei colori, grazie a un processo completo Calibrazione di fabbrica risultante in Delta E < 2, consentendo la convalida da parte di entrambi Pantone® di Calman®. Questi straordinari display hanno tutti i vantaggi che la tecnologia OLED può offrire, come l’ampia rappresentazione dei colori che ricoprono 100% della gamma DCI-P3 Classe di pellicola, oltre a un vero colore nero e una migliore protezione degli occhi rispetto ai tradizionali schermi a LED. Vanta anche un impressionante livello di contrasto di 1.000.000:1, che gli vale la certificazione VESA DisplayHDR 500 True Black.

Per quanto riguarda l’hardware, ProArt Studiobook Pro 16 OLED Ha due versioni, una delle quali è alimentata da processori AMD Ryzen™ 5000 Series-H (W5600) e processore configurabile fino a Intel Xeon di terza generazione per workstation (W7600). Questi potenti processori sono completati da una grafica personalizzata NVIDIA RTX A2000 (W5600) o A5000 (W7600) Entrambi sono di livello professionale, con la capacità di gestire le attività grafiche più impegnative, come modelli CAD complessi, progettazione di prodotti 3D o editing video HD.

ASUS ha anche introdotto ProArt Studiobook 16 OLEDDotato di potenti processori AMD Ryzen™ 5000 Serie-H (H5600) o Intel Core™ i9 di 11va Gen. (H7600), accompagnato da grafica NVIDIA GeForce RTX™ 3070 (H5600) e 3060 (H7600).

Questa nuova gamma di laptop per utenti creativi professionali fa parte del programma NVIDIA® Studio Offre, infatti, i primi laptop con processori AMD Ryzen™ serie 5000-H Con questa verifica.

questo portatile NVIDIA® Studio Offre la potente grafica NVIDIA GeForce RTX™ o NVIDIA RTX, con ray tracing in tempo reale e capacità di elaborazione dei contenuti AI con ampio supporto per il software di authoring digitale.

Per le massime prestazioni, alta affidabilità e compatibilità software, laptop nvidia studio Uso dei driver nvidia studio.

I laptop della serie ProArt Studiobook fanno parte di un intero ecosistema di prodotti per i creatori, che include monitor appositamente calibrati, un mouse con varie opzioni di controllo fisico come pulsanti e lo stesso quadrante ASUS che si trova nei laptop e persino monitor ad alta risoluzione.

Sono stati inoltre introdotti 8 nuovi laptop volti alla creazione di contenuti avanzati e informali Vivobook Pro 16X OLED (N7600/ M7600), Vivobook Pro 14X OLED (N7400 / M7400), Vivobook Pro 15 (K3500/ M3500) e Vivobook Pro 14 (K3400 / M3400), Il tutto con una scelta di processori Intel Core® o AMD Ryzen™ 5000 H-Series di 11a generazione.

Forme Vivobook Pro 14X / 16X Hanno una grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 3050 TI e fino a 32 GB di RAM.

Entrambi i modelli sono inoltre dotati di display straordinari OLED HDR, con opzioni 16″ fino a 4K o 14″ fino a 2.8K, calibrato in fabbrica, convalidato da Pantone e con una copertura fino al 100% dello standard DCI-P3. Questi schermi presentano anche un elevato livello di contrasto, che li rende i primi laptop a disporre di pannelli certificati VESA DisplayHDR True Black 600 e riducono l’emissione di luce blu dannosa fino al 70%, fornendo una protezione avanzata degli occhi certificata da TÜV Rheinland.

I modelli Vivobook Pro 14/15 sono laptop ad alte prestazioni in un peso leggero 1,4 kg per i modelli da 14 ohm (K3400 / M3401) e 1,65 kg per le versioni da 15 ohm (K3500 /M3500). È dotato di processori Intel Core H-Series di 11a generazione (K3400 /K3500) o AMD Ryzen™ 5000 H-Series e grafica fino a NVIDIA GeForce RTX 3050.

Gli schermi, su questi modelli, hanno la tecnologia OLED e sono addirittura disponibili Risoluzione 2.8K in 14 versioni e FHD in 15 versioni.

ASUS Dial potenzia il processo creativo

Il design tradizionale dei laptop può essere un grave difetto per i creatori, quindi ASUS ha condotto ricerche per comprendere le loro vere esigenze aziendali, con l’idea di introdurre funzionalità e innovazioni che migliorano il processo creativo. Ecco perché in precedenza, in modelli come Zenbook Pro Duo 15 OLED, ScreenPad Plus, è integrato un secondo schermo esclusivo che integra il tipico flusso di lavoro con una serie di funzioni uniche, tra cui ASUS Control. pannello, che semplifica la regolazione dei parametri nelle applicazioni più diffuse di Adobe® Creative Suite.

notizia ProArt Studiobook e ProArt Studiobook Pro Porta questo concetto al livello successivo con la nuova tecnologia ASUS Dial, il primo controller rotativo fisico integrato in un laptop.

Lo scopo di Tablet ASUS sta risparmiando Controllo preciso e veloce All’interno delle principali applicazioni creative, consentendo un rapido accesso ad alcune funzioni e impostazioni del programma Adobe Photoshop®, Premiere® Pro, Photoshop Lightroom® Classic e After Effects®E il sistema stesso.

Il disco ASUS può essere personalizzato Secondo le esigenze di ogni utente di ProArt Creator Hub, rendendo possibile combinare le funzioni che meglio si adattano al flusso di lavoro di ogni artista, come lo zoom avanti/indietro o la regolazione delle proprietà del pennello in Photoshop® o la navigazione nella timeline in Premiere® Pro.

Esiste anche una versione fisica di questa innovazione chiamata ASUS DialPad App, integrato nel touchpad dei modelli Vivobook Pro 14X (N7400 / M7400) e Vivobook Pro 16X (N7600/M7600).

ASUS include un abbonamento gratuito ad Adobe® Creative Cloud

Durante l’evento, ASUS ha anche annunciato di aver stretto una partnership con Adobe per offrire un abbonamento ai possessori di modelli selezionati Fino a 3 mesi di Adobe Creative CloudLa principale suite software per i creatori digitali, con oltre 20 app creative, 100 GB di spazio di archiviazione cloud, Adobe Portfolio e Adobe Fonts, tra gli altri vantaggi.

I primi schermi OLED da 16 pollici

Oltre alla tecnologia ASUS Dial e all’ampia introduzione di laptop con schermi OLED nel suo portafoglio, ASUS ha anche introdotto i primi laptop al mondo con Schermo da 16 pollici con tecnologia OLED HDR.

Questa opzione dello schermo è disponibile in ProArt Studiobook Pro 16 OLED e ProArt Studiobook 16 OLED e Vivobook Pro 16X OLEDHa anche una precisione 4K.

Grazie alla tecnologia ASUS OLED, questi display possono offrire Colori accurati, convalidati da Pantone® e, nel caso dei modelli ProArt, anche certificati da Calman®, rendendoli opzioni ideali per i creatori che utilizzano applicazioni visive 2D/3D sensibili al colore.

Ampia riproduzione dei colori e qualità cinematografica fino a 100% dello standard DCI-P3, integrato dalla tecnologia pixel autoilluminante che fornisce neri perfetti, con un contrasto estremo di 1.000.000:1, certificato dal certificato Display VESA HDR 500 True BlackPer offrire immagini straordinarie che non possono essere trovate nei tradizionali schermi a LED.

Sono anche in grado di Riducendo la luce blu fino al 70% mantenendo la precisione del colore, senza aggiungere sfumature gialle o arancioni, Riducendo significativamente i danni oculari a lungo termine causati dall’esposizione costante a schermi che è ancora più dannoso per i bambini, consentendo loro di essere certificati TÜV Rheinland.

Questi schermi 16″ presenta un rapporto di aspetto di 16:10, che fornisce spazio aggiuntivo per le linee temporali e visualizza contenuti e strumenti al momento della creazione.

Essendo display NanoEdge, hanno cornici molto sottili, il che consente loro di avere un formato compatto e questo è abbastanza simile alle dimensioni che le 15 apparecchiature.

