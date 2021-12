Atalanta – Villarreal, rinviata per neve: Champions League, diretta

Fai un passo o torna al quadrato di partenza

Nel nord Italia, sotto il ghiaccio e con la borsa piena di dubbi, il Villarreal deciderà il suo futuro. Immediato e poco (o molto). La squadra guidata da Unai Emery, avendo raggiunto il suo massimo storico con l’European League, Puoi fare un altro passo verso i grandi. Oppure torna alla casella iniziale. Qualcosa di molto doloroso è iniziato con il gioco. Forse in uno dei suoi punti di flesso.

A causa della situazione economica e della qualità del calcio, il Villarreal è Alcune buone giocate dal passaggio al passaggio successivo. Conti sani, giocatori nei loro momenti migliori e promesse con tanto di cache presente e tanto sul mercato. Se devi mettere tutte le condizioni necessarie in uno shaker Per trasferire un club nell’elite non mancherà nessuna delle tre componenti precedenti.

Lo sanno a Bergamo. Le caratteristiche di Gasperini, con le peculiarità di ogni contesto, sono in un processo simile. Un po’ più avanzato nelle fasi. Nel loro palmares vive “solo” una Coppa Italia, ma negli ultimi anni sono diventati una squadra indesiderata. Una di quelle potenziali croci che affliggono qualsiasi gigante. Terzo posto in Serie A in tre stagioni consecutive, quarti di finale nelle ultime due edizioni di Champions League…

Due aspiranti a far parte dell’aristocrazia europea. Hanno un fisico atletico solido, fame ed entusiasmo, Ma la parte economica, come nella vita stessa, è necessaria. Passare al turno successivo significa che le due squadre riceveranno altri nove milioni di euro. una grande imposizione. Un altro incentivo per dare una scossa al cocktail per quel tocco finale. Colui che di solito porta la benedizione. Sono là. / Foto: Villarreal CF