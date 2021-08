Sembra che Atari VCS, “un computer e un sistema di gioco completamente moderni, che mescolano le migliori console e PC”, stia pianificando di aggiungere il supporto per i titoli Xbox Game Pass come parte di Xbox Cloud Gaming nei prossimi mesi.

nei giorni scorsi Visualizza i risultati annuali Per l’azienda, sottolinea che uno dei piani è quello di fornire “Accesso diretto a servizi popolari come Stadia, GeForce Now, Luna e Xbox” Attraverso servizi cloud. Il marchio vuole espandere le capacità dell’Atari VCS in termini di giochi disponibili sulla console.

Atari VCS può ricevere il supporto per Xbox Game Pass

Al momento, non abbiamo una data di arrivo esatta per Xbox Game Pass o per qualsiasi altro servizio di streaming di giochi. Anche se in teoria dovresti essere in grado Accesso alle versioni del browser di queste piattaforme cloud Attraverso il browser VCS.

Al momento non esiste un “accesso diretto” ad essi, il che significa che non esiste un’app nativa dedicata su VCS che avvia Xbox Game Pass, come quella che troverai sul tuo telefono Android o sul tuo PC. Tuttavia, come abbiamo detto, l’azienda menziona la frase “Accesso diretto”, il che suggerisce che Alcuni tipi di app Xbox possono essere implementati sul sistema, Invece di accedere a Game Pass tramite un browser.

Dovremo aspettare e vedere cosa verrà fuori da tutto questo, ma nel frattempo, Atari si concentra sulla vendita di queste console Con l’avvicinarsi delle festività natalizie del 2021, con opportunità di aggiungere ulteriori mercati al dettaglio valutate nel 2022.