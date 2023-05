Atento, la principale società di outsourcing di CX in America Latina 2022

vigilanzauno dei maggiori fornitori mondiali e leader nei servizi di Customer Relationship e Business Process Outsourcing (CRM/BPO), Oggi ha annunciato che Frost & Sullivan l’ha riconosciuta come leader su Frost Radar™ Customer Experience e servizi di outsourcing in America Latina entro il 2022. Questo riconoscimento premia l’esperienza di Customer Experience (CX) di Atento per la sua continua innovazione e gli investimenti in nuove tecnologie.

FROST RADAR ™: esperienza del cliente nel mercato dei servizi di outsourcing in America Latina 2022

La maturità del mercato dei servizi di outsourcing in America Latina significa che c’è una forte concorrenza tra le aziende di questo settore, dove le capacità di innovazione sono un forte elemento di differenziazione. In questo contesto, Frost & Sullivan ha valutato 19 aziende nel settore dell’esperienza del cliente nella regione, in base alle loro prestazioni in termini di innovazione e crescita.. Di conseguenza, Atento è stato uno dei leader di Frost RadarTMper la sua ben nota presenza nella matrice dell’innovazione, con una forte pipeline di crescita futura.

L’azienda si distingue anche per essere una delle poche aziende che superano quattro punti su cinque sul radar, il che rafforza i buoni risultati della sua attività e la sua capacità di differenziarsi scommettendo sull’innovazione.

Valutazione radar del geloTM Il 2022 ha anche evidenziato Atento per essere l’unica azienda sul mercato a gestire un acceleratore di startup, Atento Next, per sfruttare tecnologie e metodologie emergentiche pone l’azienda nel campo della continua innovazione nei prossimi anni.

L’innovazione è al centro del business

Un approccio ad alta intensità tecnologica per guidare l’innovazione è uno dei requisiti che Frost Radar considera quando valuta le aziende. sotto questo aspetto, Distinguendosi nella matrice dell’innovazione, Atento offre soluzioni di trasformazione dell’esperienza del cliente che sfruttano le capacità digitali e omnicanaleanalisi, gestione della conoscenza, automazione, elaborazione del linguaggio naturale (NLP) o riconoscimento vocale in tempo reale.

Inoltre, nella valutazione di quest’anno, Atento è stata premiata per l’utilizzo del suo modello predittivo di fidelizzazione dei talenti, unico nel settore. Questo modello consente di analizzare la volontà di permanenza dei dipendentila capacità di adottare misure per prolungarlo.

Un altro fattore di differenziazione rispetto alle aziende del settore è la sua certificazione ISO 56.002 in Innovation Management, che assicura che Atento è un’azienda che innova ciclicamente e sistematicamente con un focus sulla creazione di valore.

“In un mercato altamente frammentato e competitivo come l’America LatinaAtento ha fatto molta strada grazie all’uso di innovazioni in discipline diverse come l’automazione, l’elaborazione del linguaggio naturale o il riconoscimento vocale in tempo reale. Oltre al suo approccio innovativo, la continua crescita la posiziona come uno dei principali attori del settore, ha affermato Sebastian Menotti, principale analista di Frost & Sullivan America Latina.

Crescita sostenibile dei servizi digitali

Un altro pilastro del rapporto è la crescita dell’azienda. Atento è uno dei più grandi fornitori di customer experience nel mercato latinoamericano, con rapporti di lunga data con clienti di un’ampia gamma di settori. Ciò offre ad Atento un’importante opportunità per guidare la digitalizzazione delle sue operazioni CX..

Inoltre, l’azienda ha diversificato la propria base di clienti, acquisendo nuovi clienti e aumentando i clienti esistenti in settori come digitale, vendita al dettaglio, e-commerce, servizi finanziari o sanità.

“Per Atento, è con grande piacere che sia ancora una volta riconosciuto come leader nel rapporto Frost Radar per Outsourcing CX in America Latina. In un settore altamente competitivo, l’impegno per l’innovazione continua ci consente di occupare una posizione di leader nel mercato. Continuiamo a concentrarci sull’espansione dei nostri servizi digitali e ci impegniamo per l’eccellenza per i nostri clienti, oltre a continuare ad espandere il nostro portafoglio in diversi settori strategici, ha confermato Demetrius Oliveira, CEO di Atento.